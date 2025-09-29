Se c’è chi a ottobre dovrebbe prendere una pensione più alta, c’è anche chi invece subirà delle trattenute. Non è raro che ci siano pensionati che da un mese all’altro prendono ratei di pensione di differente importo. Bisogna però capire da cosa deriva questa variazione, soprattutto quando questa variazione produce un rateo di pensione più basso. Questo è esattamente quello che accadrà adesso sui ratei di pensione di ottobre.

“Buonasera, ho aperto oggi il mio cedolino di pensione del mese di ottobre collegandomi all’area riservata del sito INPS con la mia CIE. Ho notato subito che prenderò 400 euro in meno su una pensione che ogni mese è pari a 950 euro.

Non capisco da dove deriva questa trattenuta. Avete notizie di eventuali operazioni da parte dell’INPS sui ratei di ottobre per le pensioni. Sono confusa.”

Vediamo, rispondendo alla nostra lettrice, perché la pensione cambia importo di mese in mese e, nello specifico, perché quella di ottobre può avere trattenute sul cedolino pensione.

Pensioni ottobre con trattenute, ecco chi prenderà una pensione più bassa e cosa controllare

Molti pensionati si troveranno una pensione più bassa ad ottobre. Il motivo dipende dalle tasse, o meglio, da quello che i pensionati devono versare di tasse dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi. Perché il 30 settembre scade il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730. Naturalmente c’è chi l’ha presentata da mesi ormai, e per loro le operazioni di conguaglio a credito e a debito si sono già concluse o si stanno per concludere. Per chi invece ha ritardato, il mese di ottobre potrebbe presentare quelle differenze sull’improto della pensione che abbiamo sottolineato prima.

Dunque la motivazione è la stessa (ma diametralmente opposta) di quella che ha portato all’aumento della pensione di ottobre per altri pensionati.

L’origine dei conguagli parte dalle dichiarazioni dei redditi

Come tutti sanno, il modello 730 o la dichiarazione dei redditi in genere (si può usare pure il modello Redditi PF, ndr), serve per completare l’anno fiscale precedente. Recuperando eccedenze di imposta versate, anche grazie a spese da scaricare e detrazioni varie. Oppure versando le risultanze a debito, magari per chi ha ulteriori redditi oltre a quelli da pensione su cui in genere l’INPS erogando il netto mese dopo mese, provvede già a trattenere l’imposta dovuta. E sono proprio questi ultimi i soggetti che probabilmente, se si trovano ad aver presentato la dichiarazione dei redditi nelle ultime settimane, si troveranno con dei ratei di pensione più bassi ad ottobre.

Conguagli IRPEF, ecco da dove nasce la trattenuta sulle pensioni di ottobre

A ottobre l’INPS procederà con il conguaglio IRPEF derivante dal modello 730 a molti contribuenti. E finendo con il recuperare dallo stesso contribuente le somme a debito.

L’operazione conguaglio scatta da parte dell’INPS a quei pensionati che hanno prodotto la dichiarazione dei redditi con il modello 730 dopo il 20 giugno e probabilmente fino al 15 luglio.

Pensionati che si trovano a non aver avuto ancora il conguaglio fiscale dentro i vari cedolino di pensione dei mesi di luglio, agosto e settembre. Il recupero di queste somme a debito può avvenire in unica soluzione nel mese di ottobre. Ma può anche essere spalmato a rate. Questo dipende da cosa ha fatto il contribuente nella dichiarazione dei redditi. Cioè se ha chiesto la rateizzazione o meno.