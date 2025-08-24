Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Pensioni, Naspi e bonus, parlare con l’INPS è facile: ecco la novità da usare immediatamente

Come fare a parlare con un operatore INPS in videochiamata per ricevere assistenza su pensioni, Naspi, ADI e tanto altro.
di
1 ora fa
1 minuto di lettura
Foto © Licenza Creative Commons

Quante volte un contribuente si trova con una domanda di pensione respinta o ferma in istruttoria, senza poter chiedere all’INPS il motivo? E quante volte accade lo stesso per la Naspi, per l’Assegno di Inclusione, per il bonus nido e per tanti altri benefici?

Sono davvero molti i cittadini che vorrebbero interloquire con l’INPS, ma che alla fine desistono: chi perché non riesce a trovare il tempo di recarsi di persona agli sportelli, chi perché non possiede le credenziali SPID o CIE necessarie per accedere ai servizi digitali.

Adesso, però, l’Istituto mette a disposizione una nuova possibilità, operativa dal 1° luglio e che, in base alle esperienze di alcuni nostri lettori, sembra già funzionare con buoni risultati.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo servizio in videochiamata

Dal 1° luglio, anche se ancora in fase di sperimentazione, è attiva la nuova modalità di dialogo con l’INPS: la videochiamata. Si tratta di una soluzione pensata per garantire una comunicazione rapida tra cittadini ed Ente previdenziale.

Addio alle prenotazioni allo sportello, alle lunghe code e agli appuntamenti che costringono a perdere intere giornate. Addio anche a procedure telematiche che molti trovano complicate. Con la videochiamata, infatti, si ottiene assistenza direttamente dagli addetti dell’Istituto, in modo semplice e con un contatto visivo diretto tra operatore e contribuente.

Ogni utente ha a disposizione 20 minuti di colloquio. Durante questo tempo un funzionario INPS è dedicato esclusivamente alle sue richieste. Se i 20 minuti non bastano, il funzionario non interrompe bruscamente la comunicazione: può proporre un prolungamento della videochiamata o fissare un nuovo appuntamento online, così da approfondire eventuali questioni più complesse.

Come prenotare la videochiamata con l’INPS

Questa soluzione rappresenta un’alternativa al canale fisico tradizionale e alle procedure digitali con accesso tramite SPID o CIE. Per usufruirne basta uno smartphone con videocamera: non è indispensabile avere un PC o un tablet.

La videochiamata va prenotata in anticipo, scegliendo giorno e orario tra quelli disponibili. Le modalità di prenotazione sono diverse:

La videochiamata si avvia tramite un link che l’INPS invia pochi minuti prima dell’orario fissato, disponibile nell’area riservata del portale. Per chi avesse dubbi, sul sito dell’Istituto è già presente un tutorial dedicato che spiega passo passo come utilizzare il servizio.

Giacomo Mazzarella

In Investireoggi dal 2022 è una firma fissa nella sezione Fisco del giornale, con guide, approfondimenti e risposte ai quesiti dei lettori.
Operatore di Patronato e CAF, esperto di pensioni, lavoro e fisco.
Appassionato di scrittura unisce il lavoro nel suo studio professionale con le collaborazioni con diverse testate e siti.

