Pensioni in caduta libera, 9.600 euro persi in 10 anni, Ecco cosa sta accadendo

Negli ultimi dieci anni, le pensioni italiane hanno subito una significativa riduzione del loro valore reale. I numeri parlano di una perdita media di 9.600 euro per effetto di blocchi e tagli nelle rivalutazioni rispetto all’inflazione. Questo fenomeno ha determinato un costante declino del potere d’acquisto dei pensionati, mettendo in evidenza le criticità del sistema di adeguamento previdenziale.

Un’analisi condotta dalla Uil Pensionati ha evidenziato l’entità dell’impatto economico nel periodo compreso tra il 2014 e il 2024.

L’adeguamento delle pensioni all’inflazione

Secondo lo studio della Uil Pensionati, nel 2014 un assegno di importo lordo pari a quattro o cinque volte il minimo (circa 2.256 euro al mese) avrebbe dovuto raggiungere nel 2024 un valore di 2.684 euro lordi se fosse stato indicizzato integralmente all’inflazione.

Tuttavia, a causa delle restrizioni sulle rivalutazioni, l’importo si è fermato a 2.615,40 euro lordi. Questa mancata crescita ha comportato una riduzione annua di 888,61 euro e una perdita totale di 2.067,48 euro nel decennio.

L’impatto varia in base all’importo percepito. Chi riceveva una pensione lorda di 3.500 euro nel 2014 ha registrato nel 2024 una perdita su base annua di 4.136,86 euro, per un totale di 9.619,74 euro in dieci anni. Questi numeri dimostrano come l’erosione del potere d’acquisto sia stata particolarmente significativa per i redditi pensionistici più elevati.

Effetti più marcati negli ultimi anni

L’analisi sottolinea come la perdita di valore delle pensioni sia stata più accentuata nel biennio 2023-2024, sotto l’attuale governo. I tagli hanno interessato soprattutto le pensioni di importo maggiore, una misura che la Corte Costituzionale ha comunque giudicato legittima. L’assenza di un adeguato meccanismo di rivalutazione pensioni ha comportato un effetto a catena sulle spese quotidiane.

Risultato? Si è ridotta la capacità dei pensionati di mantenere lo stesso tenore di vita.

Un esempio concreto è dato dalla spesa per beni di consumo essenziali: nel 2014, un pensionato con un assegno netto di 1.738,29 euro poteva acquistare circa 1.931 caffè al bar. Nel 2024, con la rivalutazione limitata e un assegno salito a 2.002 euro netti, il numero di caffè acquistabili scende a 1.668, con una riduzione di 262 unità. La stessa dinamica si riflette su altri generi di prima necessità, come la carne, per cui si registra un calo di 23 chilogrammi acquistabili rispetto a dieci anni fa.

Conseguenze sul potere d’acquisto

La continua erosione delle pensioni ha implicazioni dirette sulla qualità della vita dei pensionati italiani. La difficoltà di far fronte all’aumento dei prezzi senza un adeguato incremento degli assegni previdenziali si traduce in una riduzione delle possibilità di spesa, con effetti su consumi e benessere.

Questa situazione ha portato i sindacati a chiedere al governo una revisione delle politiche di indicizzazione, con l’obiettivo di ristabilire un equilibrio tra inflazione e adeguamento pensionistico. L’assenza di una soluzione concreta rischia di amplificare il divario economico tra le diverse fasce della popolazione pensionata, con particolare svantaggio per chi percepisce importi medio-alti.

Pensioni oggi e domani: serve nuovo tavolo di confronto

La questione delle pensioni in Italia richiede un intervento mirato per garantire una maggiore tutela del potere d’acquisto.

Senza un meccanismo di rivalutazione più equo e trasparente, la perdita di valore reale degli assegni previdenziali continuerà a pesare sulle spalle dei pensionati, compromettendo la sostenibilità economica di molte famiglie.

Un riassetto delle politiche previdenziali appare sempre più necessario, affinché le pensioni possano realmente garantire una vita dignitosa e un adeguato sostegno economico a chi ha contribuito per anni al sistema produttivo del Paese.

Il sindacato UIL ha sollecitato il governo guidato da Giorgia Meloni a riaprire un tavolo di confronto sulla previdenza, al fine di affrontare le problematiche legate alla perequazione degli assegni pensionistici.

Riassumendo