Pensioni: ecco chi sta versando contributi inutilmente e nemmeno lo sa

Per andare in pensione bisogna prima lavorare. Perché solo lavorando si possono maturare i requisiti contributivi previsti dalle normative in vigore che permettono di accedere poi alla quiescenza. Non scopriamo certo l’acqua calda dicendo queste cose. Infatti anche ad una certa età, se mancano i contributi in pensione non si potrà andare mai. E chi pensa all’assegno sociale, misura che non prevede contributi, pensa male. Perché l’assegno sociale non è una prestazione pensionistica ma deve essere considerato alla stregua di un sussidio, una prestazione assistenziale vera e propria. Infatti è collegata ai redditi del titolare e del coniuge eventualmente presente.

Ed è una prestazione provvisoria, condizionata dal rispetto dei requisiti reddituali anno dopo anno. In buona sostanza, un sussidio per chi ha redditi bassi, suscettibile di essere revocato in caso la situazione economica del beneficiario e della sua famiglia migliori. Tornando ai contributi, senza il giusto numero di anni di versamenti in pensione non ci si va. E qualche lavoratore, oggi contribuente, rischia di versare a vuoto. Ecco la lettera sfogo di un nostro lettore che mette in luce proprio questa anomalia.

“Salve, mi chiamo Renata e sono una donna che ha appena compiuto i suoi primi 55 anni di età. Ho iniziato a lavorare a maggio 2025, aprendo una ditta individuale per un negozio di articoli da regalo. Se escludiamo 18 mesi di contributi in un negozio di generi alimentari tra il 1994 ed il 1995, non ho altri contributi. In altri termini, al momento non arrivo a due anni di contributi in tutto. Oggi ho fatto una considerazione. Ho 55 anni di età e quindi mi mancano 12 anni ai fatidici 67 per la pensione di vecchiaia.

Che magari poi quando sarà il mio momento passerà a 68 anni, ma non cambia nulla. Ho davanti, prima di raggiungere l’età della pensione, 12 o 13 anni. Se continua a lavorare nel mio negozio per tutti questi anni, si e no arriverà a 15 anni di contributi. Che non sono sufficienti nemmeno oggi per una pensione, figuriamoci domani. Allora sto buttando via contributi visto che l’INPS alla fine se non li uso per la pensione non me li restituisce?”

Pensioni: ecco chi sta versando contributi inutilmente e nemmeno lo sa

Cosa sono i contributi? Una domanda che può sembrare banale, ma su cui spesso nessuno sa dare una risposta certa. I contributi possono essere considerati una sorta di premio assicurativo, che un contribuente iscritto alla previdenza obbligatoria dell’INPS deve versare. Una sorta di accumulo di risparmio che alla fine della carriera lavorativa determina una rendita che il diretto interessato riceve sempre dall’INPS a cui ha versato.

Il ciclo vitale dei contributi infatti nasce con il versamento e finisce con la pensione. In nessun caso l’INPS restituisce i soldi versati come contributi se l’interessato non prende una pensione. Le regole da questo punto di vista sono più che chiare. Ed effettivamente chi non raggiunge i requisiti previsti getta soldi.

La nostra lettrice è una di queste. Che probabilmente per andare in pensione dovrà versare contributi e continuare a tenere aperto il suo negozio, ben oltre i 72 anni di età.

I contributi versati sono inutili, purtroppo è così e non si può fare nulla

Come lei stessa ha capito bene, se si ferma con 15 anni di contributi per il solo fatto di aver raggiunto l’età pensionabile in pensione non ci andrà mai. E i contributi che ha versato diventano silenti, nel senso che sono quei versamenti che l’INPS incassa ma che non completando il ciclo vitale prima citato, non producono l’effetto per cui sono nati, ovvero non producono pensione.

L’INPS in effetti è piena di contributi silenti. Ci sono quelli versati da soggetti che purtroppo sono deceduti prima di arrivare alla pensione e non hanno lasciato superstiti idonei alla pensione di reversibilità o indiretta.

Ci sono poi i contributi che sono stati versati ma che non sono stati usati da un contribuente per la pensione perché liquidata lo stesso. Ed infine, il caso prima esposto, di chi anche versando, non raggiungendo il limite prefissato dal sistema, non va in pensione mai.

Oltretutto la nostra lettrice ha dei versamenti contributivi antecedenti il 31 dicembre 1995 che finiscono con l’impedirgli anche di accedere alla pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni. In quel caso basterebbero 5 anni di versamenti, ma bisogna aver iniziato a versare contributi a qualsiasi titolo, solo dopo il 31 dicembre 1995.