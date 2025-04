Pensioni, di nuovo gli esodati nel 2027? Parla la Fornero, ma la sua riforma fece peggio

L’altra sera in TV ospite di LA7 nella trasmissione “Di Martedì” condotta da Giovanni Floris, la professoressa Fornero è tornata a parlare di pensioni. Era tanto che non si parlava di nuovo di pensioni visto che la stretta attualità da mesi è dedicata alla guerra in Ucraina, al conflitto in Palestina, alle questioni geopolitiche tra Putin, Trum e Musk e così via dicendo. Eppure le pensioni in Italia sono sempre una emergenza, visto che il più delle volte parliamo di pensioni basse come importo, lontane nel tempo e difficili da prendere. E tutto per via dell’attuale legge pensionistica che parte ancora dalla riforma Fornero.

manco a dirlo, oggetto delle parole della Fornero è Matteo Salvini. Il Ministro, nonché Vicepremier, continua ad essere uno dei più fermi contestatori della legge varata nel 2012 dal governo Monti. Accontentare Salvini con una nuova riforma delle pensioni che cancella la Fornero secondo la professoressa è il chiodo fisso di Salvini. Ma non si può fare. Perché l’età di uscita e i requisiti devono salire. E perché potremmo avere nuovi esodati.

Tutti accontentati con la riforma delle pensioni che cancella la Fornero?

La riforma Fornero è la legge previdenziale che ha cancellato le pensioni di anzianità trasformandole nelle attuali pensioni anticipate ordinarie. Ed è la legge che ha cancellato la quota 96, portando ad un costante inasprimento dei requisiti anche anagrafici che probabilmente vedranno un altro step nel 2027, quando l’età della pensione di vecchiaia, cioè l’età pensionabile salirà a 67 anni e 3 mesi. Adesso, tralasciando il fatto che nella trasmissione prima citata, su una rete che notoriamente è polemica sul governo, si fa ironia sul fatto che l’incremento di 3 mesi era un qualcosa che al governo non sapevano, i dubbi sull’incremento stesso restano.

Anche perché il governo ha il potere di bloccare lo scatto. Infatti è vero che l’aumento è previsto sull’andamento della stima di vita. Ed è anche vero che l’ISTAT ha confermato in 6/7 mesi in più la stima di vita della popolazione a 65 anni nel 2023/2024 rispetto al 2021/2022. Ma il governo, anche per bocca del Ministro dell’Economia Giorgetti e del sottosegretario Durigon, ha detto di essere pronto a sterilizzare l’aumento. Che deve essere ratificato per decreto e non è certo automatico.

Pensioni, di nuovo gli esodati nel 2027? Parla la Fornero, ma la sua riforma fece peggio

La Fornero e il conduttore parlano anche di nuovi esodati proprio alla luce di questo incremento di 3 mesi. Ma si parla di lavoratori che sono attualmente in prepensionamento per via dei contratti di espansione e dell’Isopensione. Parliamo di misure che rientrano tra i cosiddetti incentivi all’esodo o di gestione degli esuberi. Misure che un dipendente non può prendere in autonomia, nel senso che deve essere l’azienda per cui lavora a trovare intesa con i sindacati per prepensionare quanti si trovano ad una determinata distanza dalla pensione (7 anni l’Isopensione, 5 anni i vecchi contratti di espansione). Sono 44.000 i lavoratori potenzialmente interessati dal fatto che, essendo l’intesa trovata tra datore di lavoro e sindacati, basata sul prepensionamento a 67 anni, con i 3 mesi in più dal 2027, il rischio è di rimanere senza pensione per questi 3 mesi.

Esodati dal 2027 e vecchi esodati, le differenze sulle pensioni che la Fornero oggi non dice

Ma chiamare esodati questi soggetti, pur considerando la terribile situazione di trovarsi senza lavoro e senza pensione per tre mesi, è esercizio azzardato se paragonati ai veri esodati della riforma Fornero. Per esodati si faceva riferimento ai lavoratori che avevano firmato il licenziamento volontario con annessa indennità di mobilità per il tempo che mancava all’età pensionabile. Che nel frattempo e di colpo la Fornero spostò di due anni in avanti.

Gli esodati della Fornero erano di un impatto sociale nettamente maggiore, perché colpì tutte le categorie professionali in maniera che potremmo definire trasversale. Tanto è vero che anche i governi di sinistra del dopo Fornero si sono dovuti adoperare con 8 salvaguardie esodati, per rimediare agli errori del governo Monti. Il decreto Salva Italia veniva fuori da una crisi economica grave. Ma allora se era grave quella crisi, come si considera la crisi del post pandemia, oppure quella della guerra in Ucraina, dei problemi con la Russia e di quelli odierni tra dazi, riarmo e così via dicendo?

Alcune cose che dice la Fornero sono per lo meno curiose

Senza voler contestare per forza l’opinione della professoressa Fornero va detto che paragonare 3 mesi senza pensione a quei lavoratori che hanno goduto dei prepensionamenti, rispetto a chi rischiava di restare senza pensione, lavoro e ammortizzatori per 2 anni ed oltre è quanto meno discutibile. Come è discutibile sostenere che la crisi di quegli anni era più grave di quella odierna. E come è altrettanto discutibile la giustificazione che la stessa Fornero offre all’operato del suo governo di allora, che in 15 giorni fu costretto a varare queste misure (come lei ha detto in trasmissione). Perché quello che dice dei 15 giorni è una ammissione di colpa. Significa che le sue misure sono state sbagliate. E forse è vero visti gli 8 interventi di salvaguardia che sono stati necessari dopo il varo della sua legge.

Allora perché continuare a difenderle? Delle due l’una, come si dice in questi casi.