Pensioni di agosto cosa c’è di nuovo: cifre, date, importi e novità da ricordare

Appena incassata la pensione di luglio, i pensionati guardano già con attenzione a quella di agosto. Sarà perché, per molti, le somme ricevute non bastano fino alla metà del mese, o forse perché il mese di agosto potrebbe portare con sé sorprese positive dal punto di vista economico.

In ogni caso, l’attesa per la pensione di agosto è già altissima, anche grazie a possibili accrediti aggiuntivi, come vedremo nel dettaglio.

Le date di accredito delle pensioni di agosto, ecco il calendario

Luglio è stato un mese importante per molti pensionati, specialmente per quelli con trattamenti fino a due volte il minimo INPS, che hanno ricevuto la quattordicesima mensilità.

Ma ad agosto potrebbero esserci pensioni più ricche anche per altri soggetti, grazie all’arrivo dei conguagli fiscali. Andiamo però con ordine.

Il 1° agosto 2025 cade di venerdì, giorno feriale: ciò significa che l’accredito avverrà regolarmente, sia presso le Poste che in banca. Nessun ritardo in vista, dunque.

Ricordiamo che le pensioni vengono pagate in base ai giorni bancabili del mese. Quando il primo giorno cade di domenica o in un giorno festivo, il pagamento slitta al giorno successivo utile (in genere il 2 del mese). Se cade di sabato, il pagamento si effettua regolarmente alle Poste, ma in banca slitta al lunedì successivo.

Ad agosto, invece, tutti potranno riscuotere la pensione il giorno 1.

Ecco le nuove pensioni di agosto e cosa contengono

A breve saranno consultabili sul sito dell’INPS i cedolini della pensione di agosto, ma al momento è ancora presto: l’INPS è in fase di elaborazione dei dati e della nuova erogazione, che richiede ancora qualche giorno.

La pensione di agosto si preannuncia particolarmente rilevante, poiché conterrà, oltre all’importo ordinario, anche gli effetti dei conguagli fiscali derivanti dalla dichiarazione dei redditi. In particolare:

chi ha presentato un modello 730 da cui risulta un credito IRPEF , riceverà un rimborso fiscale ;

, riceverà un ; chi invece ha presentato un 730 con IRPEF a debito, vedrà applicate le trattenute corrispondenti.

Nel cedolino, oltre al rateo mensile, saranno evidenziate voci aggiuntive legate al 730, ad esempio:

“Rimborso fiscale da modello 730” , se è previsto un accredito aggiuntivo;

, se è previsto un accredito aggiuntivo; “Conguaglio da modello 730” (con segno meno), se ci sono somme da restituire.

Nel caso di conguaglio negativo, potrebbero comparire anche ulteriori trattenute, ad esempio:

per addizionali regionali ;

; per addizionali comunali all’IRPEF.

Queste voci possono ridurre il netto della pensione, ed è quindi consigliabile controllare attentamente il cedolino per capire l’effettivo importo ricevuto e le eventuali trattenute applicate.