Pensioni a 61 anni e 7 mesi per qualcuno, per altri a 67 anni ed 1 mese, ecco chi può anticipare

Andare in pensione a 67 anni sarà possibile con le pensioni di vecchiaia fino al 31 dicembre 2026. Poi ci sarà l’aumento dei requisiti collegato all’aumento dell’aspettativa di vita ISTAT. Le pensioni di vecchiaia si allontaneranno nel 2027 di un mese, poi di ulteriori 2 mesi nel 2028. Ma sempre nel 2027 c’è chi, raggiungendo determinati requisiti e adoperandosi per tempo nel corso dell’anno 2026, potrà andare in pensione con 61 anni e 7 mesi di età. Quindi, per qualcuno pensione con 61,7 anni di età, altri con 67,1. Ecco le differenti regole di uscita.

La pensione di vecchiaia 2027

Nessun blocco dell’età pensionabile per il governo Meloni.

Nella legge di Bilancio nonostante i proclami, niente blocco dell’adeguamento e via all’aumento dei requisiti a far data dal primo gennaio 2027. Solo che mentre sembrava previsto un aumento di 3 mesi direttamente dal 2027, il governo ha pensato di spalmare l’aumento in due anni. Nel 2027 serviranno, per andare in pensione di vecchiaia, al posto dei soliti 67 anni esatti, 67 anni ed un mese. Poi nel 2028 si passerà a 66 anni e 3 mesi.

La pensione di vecchiaia si allontana quindi. E dal 2027 servirà un mese in più dei 67 anni per chi raggiunge almeno 20 anni di versamenti.

Lo scivolo usuranti nel 2027

Ma come detto, se ci saranno contribuenti che per andare in pensione dovranno raggiungere 67,1 anni di età dal 2027, ce ne saranno altri che invece potranno lasciare il loro lavoro e andare in pensione a 61 anni e 7 mesi. Uscire a 61,7 anni di età come oggi sarà possibile anche nel 2027. La misura che lo permette è lo scivolo usuranti. Bisogna però completare altri due diversi requisiti e rientrare in determinate categorie.

I requisiti oltre all’età che come detto deve essere pari a 61 anni e 7 mesi, sono quello contributivo che deve essere pari ad almeno 35 anni e quello della quota perché usando anche le frazioni di anno bisogna arrivare a 97,6.

Le categorie dei beneficiari sono coloro che svolgono una delle attività usuranti previste dal Decreto Legislativo numero 67 del 2011 tra cui gli addetti ai lavori in galleria, cava o miniera, quelli svolti in cassoni ad aria compressa, l’attività dei palombari e così via dicendo. Oppure, sempre in base a qual decreto legislativo, i conducenti dei mezzi di trasporto pubblici, gli operai impegnati nelle produzioni a linea catena e i lavoratori notturni.

Pensioni a 61 anni e 7 mesi per qualcuno, per altri a 67 anni ed 1 mese, ecco chi può anticipare

Attenzione alla particolarità di questa misura però. Infatti come per tante altre misure di pensione anticipata bisogna prima di tutto presentare una domanda di certificazione del diritto. Significa presentare una domanda preventiva rispetto a quella di pensione vera e propria. Solo che per lo scivolo lavoro usurante questa domanda deve essere presentata entro il 1° maggio dell’anno precedente. Quindi, per chi in alternativa alla pensione a 67 anni ed un mese volesse provare a rientrare nello scivolo usuranti a 61 anni e 7 mesi, se matura i requisiti nel 2027 dovrà per forza presentare la domanda di certificazione entro il primo maggio del 2026.

Altrimenti oltre a perdere sicuramente da uno a tre mesi di pensione, in base al ritardo nella presentazione della domanda di certificazione, rischia di restare senza pensione. Perché per le domande di certificazione prodotte tardivamente, la liquidazione della pensione può sopraggiungere solo se le risorse previste per quell’anno da parto dello Stato per lo scivolo usuranti, saranno sufficienti. Altrimenti l’uscita rischia di spostarsi all’anno successivo.