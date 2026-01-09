Pensioni 2026: l’aumento lordo c’è, ma quanto resta davvero in tasca dopo tasse e Irpef?

Nel 2026 molte pensioni aumenteranno sulla carta, ma il vero nodo resta il netto mensile. Tra Irpef, addizionali regionali e comunali e conguagli fiscali, l’assegno che arriva sul conto potrebbe crescere molto meno di quanto ci si aspetta, e in alcuni casi restare praticamente invariato.

Capire la differenza tra aumento lordo e pensione netta è fondamentale per evitare illusioni e pianificare con maggiore consapevolezza le proprie spese.

Pensioni 2026: cosa prevede la legge di Bilancio

La legge di Bilancio 2026 interviene sul sistema previdenziale soprattutto sul fronte dei requisiti e della sostenibilità, ma ha anche effetti indiretti sul trattamento fiscale delle pensioni.

In sintesi:

non vengono prorogate Quota 103 e Opzione Donna;

resta in vigore l’Ape Sociale per alcune categorie;

la pensione di vecchiaia resta fissata a 67 anni nel 2026;

dal 2027 tornerà l’adeguamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita.

Dal punto di vista fiscale, però, il vero impatto per i pensionati si gioca sul fronte delle imposte e delle trattenute.

Perché l’aumento lordo non coincide con più soldi in tasca

Quando si parla di aumenti delle pensioni, spesso si fa riferimento all’importo lordo. Tuttavia, ciò che conta davvero è quanto resta dopo le tasse.

Nel 2026 il netto può essere eroso da diversi fattori:

applicazione degli scaglioni Irpef;

addizionali regionali e comunali;

riduzione delle detrazioni al crescere del reddito;

conguagli fiscali a fine anno.

Anche un aumento minimo del lordo può far scattare una tassazione più elevata, annullando in parte il beneficio.

Irpef sulle pensioni: cosa incide di più nel 2026

L’Irpef resta la principale voce di prelievo fiscale sulle pensioni. Le aliquote si applicano per scaglioni e il peso effettivo dipende dal reddito complessivo annuo.

In particolare:

le pensioni più basse beneficiano di detrazioni più elevate;

all’aumentare del reddito, le detrazioni si riducono progressivamente;

superate alcune soglie, l’aumento lordo viene assorbito quasi interamente dalle imposte.

È per questo che molti pensionati, pur vedendo un incremento sulla carta, non percepiscono un reale miglioramento del netto mensile.

Addizionali regionali e comunali: la differenza la fa la residenza

Un aspetto spesso sottovalutato è il peso delle addizionali Irpef regionali e comunali. Queste imposte variano in base al territorio e incidono direttamente sull’assegno.

Due pensionati con lo stesso importo lordo possono ricevere un netto molto diverso solo perché vivono in Regioni o Comuni con aliquote differenti.

Nel 2026, in alcune aree del Paese, l’effetto combinato delle addizionali può ridurre sensibilmente l’aumento netto della pensione.

Conguagli fiscali: quando la sorpresa arriva dopo

Un altro elemento critico è rappresentato dai conguagli fiscali applicati dall’INPS a fine anno.

Se durante l’anno le imposte trattenute non sono state sufficienti, il pensionato può trovarsi di fronte a:

trattenute extra nei mesi successivi;

riduzione temporanea dell’assegno;

recupero di somme percepite in eccesso.

Nel 2026 questo rischio riguarda soprattutto chi ha più fonti di reddito oltre alla pensione.

Esempi pratici: chi guadagna davvero e chi no

In linea generale:

le pensioni basse possono beneficiare di un aumento netto più visibile;

le pensioni medio-alte rischiano di vedere l’aumento assorbito dalle tasse;

chi supera determinate soglie di reddito può addirittura non percepire alcun vantaggio reale.

Il risultato è che l’aumento lordo della pensione nel 2026 non produce lo stesso effetto per tutti.

Cosa conviene controllare prima del 2026

Per capire quanto resterà davvero in tasca, è consigliabile:

analizzare il cedolino della pensione;

verificare le addizionali applicate dal proprio Comune e dalla Regione;

valutare il reddito complessivo, includendo eventuali entrate extra;

richiedere una simulazione del netto annuale.

Un controllo preventivo aiuta a evitare brutte sorprese e a pianificare meglio le spese future.

Riassumendo