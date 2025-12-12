La pensione anticipata è il sogno di molti lavoratori. Anticipare la data del pensionamento, che si tratti di pochi mesi o addirittura di diversi anni, rappresenta un traguardo molto ambito. Tuttavia, con il termine “pensione anticipata” spesso si fa confusione: viene usato impropriamente per indicare qualsiasi forma di uscita anticipata dal lavoro.
Nel senso tecnico, invece, la pensione anticipata è una misura ben precisa, strutturale, presente nel sistema previdenziale italiano. Ecco di cosa si tratta e come funziona questo strumento fondamentale.
Pensione anticipata: cos’è e come si sfrutta
La pensione anticipata è uno dei pilastri del sistema pensionistico italiano. Introdotta dalla riforma Fornero nel 2011 ed entrata in vigore nel 2012, ha sostituito la precedente pensione di anzianità, simile nella struttura ma caratterizzata da requisiti più bassi.
La pensione anticipata ordinaria è una prestazione basata esclusivamente sugli anni di contributi versati. Fino al 2026 servono:
- 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini,
- 41 anni e 10 mesi per le donne.
L’età anagrafica non conta: ciò che rileva è solo la carriera contributiva.
La questione della contribuzione figurativa
La pensione anticipata ordinaria non prevede limiti di età né distinzioni in base al tipo di attività lavorativa. Tutti possono accedervi, purché abbiano maturato il requisito contributivo richiesto.
Tuttavia, occorre rispettare un ulteriore requisito: la presenza di almeno 35 anni di contributi effettivi, ossia privi di contribuzione figurativa derivante da disoccupazione (NASpI, indennità analoghe) o malattia indennizzata INPS.
Sebbene una recente sentenza della Cassazione abbia confermato la validità anche di tali contributi figurativi ai fini della pensione anticipata ordinaria, l’orientamento dell’INPS continua spesso a escludere chi non rispetta i 35 anni effettivi.
La finestra di decorrenza per la pensione anticipata ordinaria
Una volta maturati i requisiti, il diritto alla pensione è acquisito. Tuttavia, la decorrenza non è immediata: è prevista una finestra mobile di 3 mesi.
Ciò significa che la pensione non decorre dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti, ma tre mesi dopo. Durante questo periodo, nulla vieta di continuare a lavorare, accumulando ulteriori contributi che andranno ad aumentare l’importo della pensione.
La pensione anticipata ordinaria è infatti a calcolo misto:
- per i periodi fino al 31 dicembre 1995 si applica il sistema retributivo;
- per i periodi successivi il contributivo.
Se però al 31 dicembre 1995 erano già stati maturati 18 anni di contributi, il calcolo retributivo (più favorevole) si estende fino al 31 dicembre 2011.
Bonus contributivo rimandando la pensione anticipata
Chi matura i requisiti per la pensione anticipata può scegliere di rimandare il pensionamento e ottenere un vantaggio economico immediato: il cosiddetto bonus contributivo.
In pratica, per tutti i mesi di lavoro successivi al raggiungimento dei requisiti, il lavoratore può chiedere l’esonero dalla quota contributiva a suo carico, pari al 9,19% dello stipendio.
Ciò significa che la busta paga aumenta del 9,19%, perché tale quota non viene più trattenuta. La restante parte dell’aliquota contributiva (che arriva al 33%) rimane sempre a carico del datore di lavoro.
In questo modo, chi decide di continuare a lavorare dopo aver maturato il diritto alla pensione anticipata beneficia di un incremento immediato dello stipendio netto.