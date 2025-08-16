Pagamento pensioni settembre 2025: il calendario completo per IBAN e contanti

Il mese di settembre si avvicina. Per molti le vacanze finiscono per altri iniziano. I c.d. settembrini sono coloro a cui piacciono le vacanze tranquille. Lontane dal caos di agosto e in cerca di un clima più piacevole e meno afoso, senza quelle temperature record registrate in questi mesi. Ebbene, su tutti a preferire le vacanze nel nono mese dell’anno ci sono i pensionati. Questi spenderanno la pensione di settembre che percepiranno o attingeranno da risparmi accumulati in precedenza.

Ma quando viene pagata la pensione di settembre? La risposta a questa domanda permette di poter pianificare al meglio la partenza settembrina.

L’accredito pensione settembre 2025

Come di consueto occorre distinguere tra coloro che ricevono la pensione con accredito su IBAN (che sia un c/c, un libretto postale o una Carta prepagata tipo PostePay Evolution) da quelli che, invece, la ritirano in contanti direttamente allo sportello interno degli uffici postali.

Per chi ha l’accredito, il cedolino pensione di settembre 2025 è accreditato, come solito, il primo giorno bancabile del mese.

Quindi, giorno 1 del mese (lunedì). Tale data vale sia in caso di accredito su c/c bancario che in caso di accredito su c/c postale, libretto postale con IBAN, carta prepagata con IBAN.

Il turno per chi va alla posta

Diverso, invece, il discorso per coloro che non hanno accredito ma che ritirano in contanti. Per loro è necessario, ma non obbligatorio, seguire la seguente turnazione in base al proprio cognome:

A – B: lunedì 1° settembre.

C – D: martedì 2 settembre.

E – K: mercoledì 3 settembre.

L – O: giovedì 4 settembre.

P – R: venerdì 5 settembre.

S – Z: sabato 6 settembre (solo mattina).

La turnazione per ritiro pensione non è obbligatoria ma raccomandabile. A ricordare che in caso di pensione oltre 1.000 euro mensili, non è ammesso il ritiro contanti. È obbligatorio l’accredito. Pertanto, nel caso in cui, ad esempio, il pensionato nei mesi prima di settembre ritirava in contanti la pensione perché inferiore a detto importo, laddove quella di settembre dovesse superare i 1.000 euro bisognerà comunicare l’IBAN all’INPS.

Vedere il cedolino pensione settembre 2025

Ciascun pensionato potrà controllare il proprio cedolino pensione settembre 2025 accedendo all’area riservata del sito istituzionale INPS. Qui sarà richiesto di autenticarsi con credenziali SPID, CIE (Carta identità elettronica) o CNS (Carta nazionale servizi).

Dopo essersi autenticati è sufficiente inserire nel motore di ricerca la dicitura “cedolino pensione” e andare alla voce “Verifica pagamenti”, per poi selezionare il mese di interesse.

Riassumendo