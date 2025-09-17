Pagamento pensioni ottobre 2025: primo giorno bancabile e turni per cognome

Le pensioni di settembre hanno seguito il regolare corso di pagamento. Un calendario ormai archiviato. È già tempo di pensare alle date di pagamento delle pensioni di ottobre 2025. Si tratta del primo pagamento autunnale (quelle di settembre sono state pagate nei primi 10 giorni del mese, quindi, prima che scattasse l’autunno 2025).

Come di consueto è necessario distinguere tra chi riceverà la pensione con accredito su IBAN e chi, invece, ritira la pensione in contanti alla posta non avendo chiesto l’accredito.

Pensioni ottobre 2025: quando arriva l’accredito IBAN

Coloro che hanno l’accredito riceveranno la pensione di ottobre 2025 al primo giorno bancabile.

Questo significa il giorno 1° ottobre. Ciò a prescindere da se trattasi di accredito su IBAN bancario o su IBAN postale.

Ricordiamo che non è possibile chiedere il pagamento in contanti della pensione laddove l’importo da riscuotere si superiore a 1.000 euro. In tal caso è obbligatorio ricevere il pagamento mediante accredito IBAN.

Il calendario della pensione di ottobre 2025 per cognome

Per chi può e ritira la pensione di ottobre 2025 in contanti presso gli uffici postali, nulla cambia. Il ritiro avviene secondo il calendario e l’ordine alfabetico affisso presso gli uffici stessi. Si parte sabato 1° ottobre (solo di mattina) e si finisce venerdì 7 ottobre. Queste, in dettaglio, le date da segnare sul calendario:

mercoledì 1° ottobre 2025 dalla A alla B

giovedì 2 ottobre 2025 dalla lettera C alla D

venerdì 3 ottobre 2025 dalla lettera E alla K

sabato 4 ottobre 2025 dalla lettera L alla O

lunedì 6 ottobre 2025 dalla lettera P alla R

martedì 7 ottobre 2025 dalla lettera S alla Z.

Come sempre la ripartizione in ordine alfabetico, secondo le iniziali del cognome, è voluta al fine consentire un afflusso scaglionato in ufficio postale evitando, cos’, caos e assembramenti.

Permettendo agli operatori anche di lavorare più serenamente e dedicare tempo anche ad altre operazioni diverse dal pagamento delle pensioni (versamenti, ecc.). L’elenco alfabetico per il ritiro pensioni in contanti non è tassativo. Tuttavia, si invita a rispettare “preferibilmente” il calendario.

Riassumendo