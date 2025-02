Pagamenti INPS febbraio: NASPI, assegno unico e altri bonus

Mentre proseguono gli accrediti delle pensioni per il mese di febbraio, l’attenzione si concentra anche sugli altri pagamenti erogati dall’INPS. Tra le prestazioni più attese figurano la NASPI, l’Assegno di Inclusione (ADI), il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e l’Assegno Unico Universale.

Il calendario aggiornato fornisce dettagli essenziali per comprendere le date previste per l’accredito di queste misure di sostegno economico.

Assegno di Inclusione: pagamenti INPS di febbraio 2025

L’INPS ha pubblicato il programma dei pagamenti relativi all’Assegno di Inclusione 2025. Questa prestazione è destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica e il primo versamento, per coloro che hanno superato con esito positivo la fase istruttoria e il patto di attivazione digitale, è previsto per il 15 febbraio.

Per chi ha già ricevuto conferma dell’accettazione della domanda e continua a soddisfare i requisiti richiesti, il pagamento successivo sarà disponibile a partire dal 27 febbraio. Si tratta di una misura che segue una programmazione mensile, offrendo un supporto economico regolare alle famiglie beneficiarie.

NASPI: indennità di disoccupazione e tempistiche di accredito

L’indennità di disoccupazione NASPI, rivolta ai lavoratori dipendenti che hanno perso il proprio impiego, viene accreditata in un intervallo compreso tra il 10 e il 15 febbraio. La durata massima del sussidio è di 24 mesi e l’importo è calcolato sulla base della retribuzione percepita prima della cessazione dell’attività lavorativa.

Le tempistiche di pagamenti INPS variano in base al momento in cui è stata inoltrata la domanda. L’istanza deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto lavorativo e, nel caso di una prima richiesta, potrebbero essere necessari tempi più lunghi per la verifica e la successiva approvazione.

Lo stato del pagamento può essere controllato accedendo al Fascicolo Previdenziale attraverso il portale dell’INPS.

Un iter simile è previsto anche per i beneficiari della Dis-Coll, l’indennità destinata ai collaboratori coordinati e continuativi che si trovano in stato di disoccupazione.

Supporto per la formazione e il lavoro (SFL): le date di accredito

Il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) è un contributo mensile di 350 euro destinato ai soggetti considerati “occupabili”. Ovvero coloro che prendono parte a percorsi formativi mirati alla ricollocazione lavorativa.

Anche per questa misura il calendario segue lo schema dell’Assegno di Inclusione: il 15 febbraio è la data stabilita per il pagamento delle domande inoltrate dopo il 15 gennaio, mentre per quelle pervenute prima di tale data, e per i rinnovi successivi, l’accredito è atteso dal 27 febbraio.

Pagamenti INPS febbraio 2025: le date per l’Assegno Unico

Tra i pagamenti INPS di febbraio c’è anche l’Assegno Unico Universale. Un sostegno economico per le famiglie con figli a carico, il cui importo varia in base all’età dei minori e all’indicatore ISEE del nucleo familiare.

Per quanto riguarda il mese di febbraio, l’INPS non ha ancora ufficializzato le date precise di pagamento tramite apposita circolare. Tuttavia, osservando lo schema seguito nei mesi precedenti, è possibile ipotizzare che gli accrediti avverranno tra il 15 e il 20 febbraio.

Per chi ha presentato una nuova domanda o richiesto modifiche alla propria posizione, invece, l’erogazione potrebbe slittare verso la fine del mese.

Riassumendo