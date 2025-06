Offerte telefoniche giugno 2025, meglio cambiare gestore?

Ci sono mesi in cui sostanzialmente non cambia poi molti, altri invece in cui le offerte telefoniche stravolgono completamente il mercato. Cosa aspettarci da questo mese di giugno? Facciamo il punto della situazione. In questo sesto mese del 2025 infatti il mercato della telefonia mobile in Italia si arricchisce di promozioni, offerte speciali e pacchetti combinati che puntano a soddisfare ogni fascia di utenza, dai clienti più esigenti a chi cerca solo un piano economico per navigare e chiamare. Risparmiare è possibile, ma occorre valutare bene caratteristiche, condizioni e soprattutto le rimodulazioni in arrivo.

Offerte telefoniche a meno di 5 euro

Chi cerca tariffe contenute ha diverse opzioni a disposizione, soprattutto da parte di operatori virtuali.

Queste offerte, pur economiche, offrono pacchetti interessanti per un uso base del telefono. Spusu propone la sua offerta “Spusu 1” a 3,98 euro al mese con 100 minuti, 100 SMS e 1 GB. È pensata per chi usa lo smartphone solo in modo occasionale. Più ricche invece le soluzioni di CoopVoce e Kena. CoopVoce EVO 10 include minuti illimitati, 1000 SMS e 10 GB a soli 4,90 euro mensili, adatta per chi desidera restare sempre connesso.

Kena risponde con una proposta da 4,99 euro con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB, indicata per chi utilizza frequentemente internet. Molto interessante anche Optima SuperMobile Smart, sempre a 4,95 euro, che offre 100 GB e una buona dotazione di minuti e SMS. Infine, Very Mobile lancia un piano a 4,99 euro con chiamate e SMS illimitati e 20 GB, ideale per utenti che comunicano molto ma non hanno bisogno di grandi volumi di traffico.

Offerte telefoniche 5G per utenti esigenti

Per chi desidera prestazioni elevate e sfruttare la rete 5G, giugno propone offerte molto vantaggiose anche sotto i 10 euro.

TIM presenta due piani aggressivi: Power Iron con 150 GB, minuti illimitati e 200 SMS a 6,99 euro, e Power Supreme Easy che alza il limite a 200 GB per 7,99 euro. Entrambe le tariffe sono pensate per i clienti in portabilità da operatori virtuali.

Vodafone non resta indietro: lancia un piano 5G con 100 GB a 6,99 euro, mentre Fastweb Mobile 5G propone 150 GB a 8,95 euro. Entrambi puntano a una clientela più attiva sul fronte del traffico dati. Interessante anche Spusu con la sua 150 XL: 150 GB a 7,89 euro al mese, con una formula flessibile e trasparente. Queste offerte sono perfette per chi utilizza il telefono per streaming, videoconferenze o come hotspot per altri dispositivi, e hanno tutte l’accesso prioritario alla rete 5G laddove disponibile. Sempre più utenti valutano soluzioni che uniscano internet domestico e mobile per un risparmio complessivo. A giugno, diverse combinazioni risultano vantaggiose.

Fastweb propone la combinazione “Casa Light + Mobile” a 31,90 euro al mese: internet illimitato in fibra fino a 2,5 Gbps, SIM mobile con 150 GB, minuti illimitati e 100 SMS. Iliad invece unisce la sua fibra ultraveloce (fino a 5 Gbps) al piano Giga 180, per un totale di 31,98 euro. Una proposta chiara e senza costi nascosti. WINDTRE propone Super Fibra + Unlimited a 33,98 euro, che include Giga illimitati su SIM, chiamate illimitate e fibra fino a 2,5 Gbps.

Vodafone rilancia con la Family Plan a 34,90 euro, offrendo Giga, minuti e SMS illimitati con una rete domestica molto stabile. Si tratta di piani adatti a famiglie o professionisti che lavorano in smart working e desiderano un’unica bolletta per tutte le connessioni.

Aumenti e rimodulazioni di giugno

Non mancano però le note dolenti: giugno porta con sé anche modifiche contrattuali e aumenti. TIM ha comunicato che dall’8 giugno 2025 alcune sue offerte mobili subiranno un aumento di 1,99 euro al mese. I clienti riceveranno comunicazione via SMS e potranno recedere senza penali. Anche Kena, il brand low-cost di TIM, aumenterà le tariffe per alcune offerte non più sottoscrivibili: in particolare, quelle voce o dati passeranno a 4,99 euro. WINDTRE ha invece annunciato rimodulazioni a partire dal 16 giugno, che riguarderanno le offerte ricaricabili. Anche in questo caso i clienti saranno avvisati e potranno valutare alternative. Questi aumenti, seppur contenuti, impongono a chi ha già un contratto attivo di controllare frequentemente SMS e comunicazioni ufficiali.

Conviene cambiare operatore?

Con una concorrenza così agguerrita, cambiare operatore a giugno può essere vantaggioso. Molte delle offerte più convenienti sono infatti riservate a chi effettua la portabilità del numero. È il momento giusto per valutare il passaggio, soprattutto se si sta subendo una rimodulazione o se l’attuale piano non rispecchia più le proprie esigenze. Attivare un’offerta online consente spesso di azzerare i costi di attivazione o ricevere la SIM gratuitamente. Prima di aderire, è comunque consigliabile verificare la copertura della rete nella propria zona e leggere con attenzione le condizioni di utilizzo.

Riassumendo.