Offerta di riacquisto delle obbligazioni Inwit fino a 300 milioni di euro

Inwit ha annunciato l’avvio di un’offerta per il riacquisto di obbligazioni proprie con scadenza 8 luglio 2026 e cedola fissa 1,875% (ISIN: XS2200215213). L’importo destinato all’operazione sarà fino a 300 milioni di euro, anche se la società si riserva la facoltà di acquistare per un importo inferiore. L’operazione sarà attiva fino al prossimo 31 marzo. Contestualmente, saranno emesse nuove obbligazioni a tasso fisso nell’ambito del “€4.000.000.000 Euro Medium Term Note Programme”. I detentori dei bond esistenti avranno la priorità nella sottoscrizione della nuova emissione.

Quotazione sotto la pari e spread in calo dall’emissione

Le obbligazioni Inwit oggetto dell’offerta di riacquisto furono emesse nel luglio del 2026 con una durata iniziale di 6 anni. Guardando alle condizioni di mercato di allora, lo spread con il BTp di pari scadenza era nell’ordine dei 105 punti base o 1,05%.

Invece, prima dell’annuncio la quotazione era in area 98,40 centesimi, sotto la pari e per un rendimento lordo annuale del 3,15%. Lo spread con il bond del Tesoro in scadenza l’anno prossimo si aggira tra 90 e 95 punti base, sotto i livelli di 5 anni fa.

Tuttavia, le stesse obbligazioni Inwit erano arrivate ad offrire poco meno del 6% su base annua nell’ottobre del 2022, quando i rendimenti stavano salendo a seguito del rialzo dei tassi di interesse. La quotazione era sprofondata fino a un minimo di poco superiore agli 87 centesimi. Da allora, il balzo è stato del 13%. Chi inserì questo titolo in portafoglio due anni e mezzo fa, ha fatto un affare. Si consideri che lo spread con i titoli di stato di pari durata residua risultò esploso a 265 punti base o 2,65%.

Obbligazioni Inwit con rating medio-bassi

Inwit è una società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettriche. Il nome sta per l’acronimo Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. La sua quotazione in borsa risale al 2015 e l’attuale capitalizzazione a Piazza Affari si attesta sopra gli 8,80 miliardi, anche se in calo del 25% dal picco raggiunto nell’aprile del 2023. Le obbligazioni Inwit sono da considerarsi ad alto rischio per via dei bassi rating loro assegnati: BB+ con outlook stabile per S&P e BBB- con outlook stabile per Fitch. Successivamente al riacquisto esisteranno ancora titoli in circolazione per 700 milioni di euro, essendo stata l’emissione da 1 miliardo di euro. Esistono altri due bond societari negoziati sul mercato secondario con scadenze rispettivamente nel 2028 e 2031.

[email protected]