Obbligazioni Goldman Sachs per approfittare del rialzo dei tassi

L’aumento dei tassi d’interesse ha colpito durante il mercato obbligazionario. I rendimenti si sono adeguati alle mutate condizioni monetarie e i prezzi sono specularmente crollati. Ma il cambio di policy delle banche centrali per contrastare l’inflazione ha avuto anche l’effetto di ridare smalto a titoli in apparenza emessi a condizioni poco gratificanti. Prendiamo le obbligazioni Goldman Sachs con cedola mista e scadenza 26 novembre 2027 (ISIN: XS1241085353). Denominate in euro, furono collocate sul mercato nel 2015, cioè quando i tassi d’interesse erano stati azzerati dalla Banca Centrale Europea e gran parte della curva delle scadenze nell’Area Euro offriva rendimenti negativi. Oggi, presentano una durata residua di quattro anni e mezzo.

Queste obbligazioni Goldman Sachs offrirono una cedola fissa del 3% lordo annuale (2,22% netto) per i primi due anni. Dal terzo anno in avanti e fino alla scadenza, la cedola diventa variabile. Essa è pari all’Euribor a 3 mesi aumentato dello 0,45%.

Obbligazioni Goldman Sachs con tassi in rialzo

Quando avvenne l’emissione, esso viaggiava sottozero. Tant’è che il prospetto informativo avvertiva che la cedola annuale sarebbe potuta risultare inferiore allo spread, seppure con limite inferiore pari a zero. E ciò era vero fino a pochi mesi fa, quando i tassi di mercato hanno ripreso a salire velocemente.

L’Euribor a 3 mesi iniziava il 2022 a -0,57%, mentre oggi sfiora il 3,20%. Ed è così che le suddette obbligazioni Goldman Sachs, che sull’EuroMoT di Borsa Italiana si acquistano a meno di 96 centesimi, offrono attualmente un rendimento lordo annuale in area 4,50%, circa il 3,60% netto. Il tasso di mercato di riferimento per il pagamento della cedola il prossimo 26 novembre è quello vigente due giorni lavorativi prima dell’inizio del periodo di godimento.

In base ai dati a nostra disposizione, esso si attestava poco sopra l’1,90%, tasso a cui sommare lo spread dello 0,45%. Dunque, la prossima cedola sarà pari al 2,36% del capitale nominale.

Ma va detto che i “futures” scontano per fine anno un Euribor a 3 mesi in area 3,70%. Questo significa che le obbligazioni Goldman Sachs offrirebbero per il 26 novembre 2024 una cedola molto più alta, cioè in area 4,15%. E considerato che il titolo si acquista a sconto sul mercato, il rendimento alla scadenza salirebbe ulteriormente. Ovviamente, esiste il rischio opposto, vale a dire che, dopo l’impennata di quest’ultimo anno, l’Euribor a 3 mesi torni a ripiegare con altrettanta velocità. Va detto che non è lo scenario ad oggi scontato dal mercato, che prevede anche per i prossimi anni tassi in area 3%.

Altro rischio da non sottovalutare è la scarsa liquidità degli scambi, dato che l’emissione delle obbligazioni Goldman Sachs avvenne per l’importo di appena 50 milioni di euro. In effetti, nell’ultimo anno il controvalore delle transazioni è stato complessivamente inferiore a 450.000 euro, segno che a vendere e comprare siano stati in pochi. Un problema per chi volesse disinvestire prima della scadenza. Si ritroverebbe in balia delle condizioni pretese dalla controparte di mercato.

[email protected]