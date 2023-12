Il trend favorevole ai titoli di stato italiani è iniziato nel mese di ottobre e non si è ancora concluso. Lo stesso dicasi per gli altri bond europei e negli Stati Uniti, anche se i BTp hanno registrato un restringimento dello spread e ciò segnala che il calo dei rendimenti italiani è stato superiore a quello sui mercati “core” come la Germania. Esso vale circa mezzo punto percentuale rispetto ai massimi toccati il 18 ottobre scorso, quando il differenziale sfiorò i 210 punti base. A beneficiarne sono stati particolarmente le scadenze più lunghe come il BTp a 30 anni.

L’attuale benchmark ha scadenza fissata in data 1 ottobre 2053 con cedola 4,50% (ISIN: IT0005534141). Ai minimi di ottobre si acquistava per meno di 87,50 centesimi e adesso serve salire sopra la pari, a quasi 107. L’apprezzamento è stato prossimo al 22% in due mesi e mezzo, mentre il rendimento nel frattempo è sceso di circa l’1,30% sotto il 4,15%.

Duration alta, prezzi in forte ascesa

Che il BTp a 30 anni abbia corso così tanto è comprensibile, trattandosi di un bond con “duration“ elevata. Ai minimi di prezzo di ottobre, garantiva un rendimento superiore al decennale nell’ordine dello 0,40-0,50%. Attualmente, il premio risulta salito in prossimità dello 0,60%. Ma l’aspetto più interessante per il breve periodo è dato dalla cedola netta effettiva ancora di tutto interesse. Il 4,50% annuo, se rapportato alla quotazione, per i neo-investitori equivale a più del 4,20%. Al netto dell’imposizione fiscale, scende al 3,70%. Si tratta di un livello superiore all’inflazione italiana attesa per il prossimo anno, in area 2,50% o anche meno.

Dicevamo, il BTp a 30 anni possiede una duration elevata, stimata a 16,85 in questi giorni. Nel caso in cui il rendimento scendesse oggi dell’1%, la quotazione s’impennerebbe di quasi il 17%. E quante probabilità ci sarebbero che ciò accadesse? Un rendimento trentennale più basso dell’1% rispetto ad oggi sarebbe in area 3,10%.

Rally BTp 30 anni perlopiù alle spalle

L’ultima volta che questa scadenza in Italia ebbe un simile rendimento fu a fine luglio dello scorso anno. Allora, però, la Banca Centrale Europea aveva appena iniziato ad alzare i tassi di interesse, portandoli allo 0,50%. Il mercato, tuttavia, si era portato avanti e scontava tassi nell’ordine dell’1%. Nulla a confronto del 4,50% attuale e persino del 3% atteso per fine 2024.

In altre parole, il BTp a 30 anni difficilmente vedrà lievitare il prezzo così tanto nel medio termine, a meno chiaramente che le condizioni macroeconomiche non mutino in misura tale da giustificare tassi ancora più bassi nell’Eurozona. Per il momento, il grosso è fatto. Se lo spread con la Germania continuerà a stringere, ci sarebbe spazio a un’ulteriore riduzione/crescita dei rendimenti/prezzi anche a parità di condizioni macro.

