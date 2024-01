C’erano una volta i Piigs, che divennero dopo qualche anno Pigs, avendo perso l’Irlanda tra le nazioni che componevano idealmente il nefasto gruppo degli stati fiscalmente malmessi d’Europa. A distanza di poco più di un decennio, di quella sigla non resta (per fortuna) quasi nulla. Se è vero che continuiamo a distinguere tra Nord e Sud Europa quando parliamo di conti pubblici, d’altra parte non ha più senso mettere insieme Portogallo, Spagna, Italia e Grecia nel medesimo calderone.

Spread BTp-Bund sotto 150 punti

A tale riguardo, date un’occhiata anche veloce alle rispettive curve dei rendimenti. Come vedremo con iche vi presentiamo, al momento solo l’Italia resta con spread elevati.

La distanza tra il rendimento decennale italiano e tedesco si è ridotta sotto 150 punti base o 1,50% nella mattinata di oggi. Bene, molto bene. Unica pecca: altrove le cose vanno ancora meglio. Ad esempio, in Portogallo lo spread arriva a stento a 70 punti, meno della metà del nostro. E la Grecia, paese devastato finanziariamente per eccellenza, il decennale offre appena il 3,20% contro il 3,75% nostrano.

Ma andiamo ai bond a 30 anni. Le lunghe scadenze sono attualmente le più interessanti. Offrono rendimenti a premio sulle scadenze medio-brevi e allo stesso tempo prospettive incoraggianti in termini di prezzo. Poiché siamo alla vigilia del taglio dei tassi di interesse, i rendimenti lungo la curva scenderanno e le quotazioni risaliranno. Il mercato si è portato avanti con questo discorso tra ottobre e dicembre. Dopo aver preso fiato nelle prime settimane del nuovo anno, i movimenti sembrano tornati cautamente rialzisti.

Ex Pigs alla riscossa

Il bond a 30 anni del Portogallo, scadenza 12 aprile 2052 e cedola 1% (ISIN: PTOTECOE0037), è prima salito del 30% e dopodiché sceso del 10% all’attuale quotazione di 55 centesimi. Il tasso offerto è striminzito e ciò rende la duration molto lunga: 22 anni. Offre un rendimento lordo alla scadenza sopra il 3,50%.

Medio-alti i rating: BBB+ per S&P, A- per Fitch e A3 per Moody’s. Del resto, al 30 settembre scorso il rapporto tra debito pubblico e PIL a Lisbona risultava sceso al 107,50%, sotto i livelli di Francia e Spagna.

E andiamo proprio in Spagna. Il bond a 30 anni qui scade il 31 ottobre 2052 e offre cedola 1,90% (ISIN: ES0000012K46). Si acquista al momento per meno di 67 centesimi, per cui la cedola effettiva lorda si aggira intorno al 2,85% e il rendimento al 3,80%. Anche in questo caso, rating medio-alti: A- per S&P e Fitch, Baa1 per Moody’s. Il debito pubblico dovrebbe essersi attestato sotto il 110% del PIL a fine 2023.

Infine, la Grecia. Un miracolo inatteso. Straziata da lunghissimi anni di crisi finanziaria, economica e sociale spaventosa, l’economia ellenica sta uscendone vittoriosa. E il suo bond a 30 anni, scadenza 24 gennaio 2052 con cedola 1,875% (ISIN: GR0138017836), lo testimonia. Prezza a 69,32 centesimi e offre un rendimento del 3,64%, circa lo 0,70% in meno dell’omologo italiano, pur a fronte di una minore durata di oltre un anno e mezzo. I rating risultano ancora bassi, “non investment grade” per Moody’s, che assegna al debito di Atene il giudizio Ba1. La promozione è arrivata, invece, ad opera di S&P e Fitch, entrambi con giudizio BBB-.

Bond 30 anni, prospettive positive

Questi bond a 30 anni, dicevamo, hanno la caratteristica di offrire rendimenti relativamente elevati e prospettive positive per i prezzi. A differenza dei BTp, però, tendono a risentire meno delle tensioni economico-finanziarie nell’Eurozona. I mercati li trattano oramai come se fossero titoli “semi-core”. E sembra assurdo che una simile sorte spetti alla Grecia, ma sulle ragioni di questa apparente anomalia abbiamo più volte scritto (leggi anche: I bond della Grecia sovraperformano i titoli di stato italiani e anche nel 2024 potranno sorprendere).

Il Portogallo è assimilabile a tutti gli effetti alla Francia, la Spagna segue a ruota a breve distanza.

[email protected]