Covered bond di BancoBPM a 5 anni, ecco il rendimento dell’obbligazione bancaria garantita

BancoBPM ha annunciato il completamento dell’emissione di un covered bond da 750 milioni di euro. L’operazione è avvenuta nella mattinata di oggi ed è stata realizzata dalle seguenti banche in qualità di bookrunners: Banca Akros, Barclays, Credit Agricole, IMI-Intesa Sanpaolo, LBBW, Raiffeisen Bank e Unicredit. Un successo in termini di ordini, lievitati ad un valore di 1,2 miliardi. Ciò ha consentito all’emittente di ridurre il rendimento offerto a +55 punti base sul tasso “midswap” dai +60 ipotizzati con la guidance iniziale. L’obbligazione bancaria garantita ha durata di cinque anni, arrivando a scadenza in data 27 giugno 2028.

Come funziona l’obbligazione bancaria garantita

Poiché l’IRS a 5 anni prima dell’emissione viaggiava a quasi il 3,30%, il rendimento del covered bond dovrebbe essersi attestato in area 3,85%. Si tratta di un livello significativo per la tipologia del titolo che andremo ad approfondire. Quanto al rischio di credito, è giudicato medio da parte delle principali agenzie di rating: BBB per DBRS, BBB- per Fitch e Ba1 per Moody’s.

Solo quest’ultimo è “non investment grade”, cioè classifica l’emittente come “speculativo”.

Giudizi certamente migliori saranno riservati al covered bond di BancoBPM, trattandosi di un’obbligazione bancaria garantita. Infatti, il titolo rappresenta un debito del soggetto emittente. Esso è coperto da asset appositamente separati dal resto del patrimonio bancario, così da rendere sempre possibile il rimborso agli obbligazionisti anche nel caso di crac dell’istituto. Sul piano giuridico, questo genere di emissioni non partecipa alle perdite in caso di “bail-in“ in nessun caso. Gode, quindi, di un trattamento simile a quello riservato ai conti correnti e deposito fino a 100.000 euro. In questo caso, però, la garanzia è data dagli asset a copertura del debito, come spiegato.

Covered bond possibile investimento per famiglie

BancoBPM ha riportato nel 2022 un utile netto record di 703 milioni di euro, pari a 886 milioni per il dato adjusted. Nel primo trimestre di quest’anno, poi, ha registrato un risultato netto positivo di 265 milioni, in forte aumento del 49,2% su base annua. La redditività delle banche italiane è nettamente migliorata nell’ultimo anno con l’aumento dei tassi d’interesse. Ne hanno risentito anche le azioni in borsa. Quelle di BancoBPM sono cresciute del 41% in un anno, portando la capitalizzazione a più di 6 miliardi.

Per rendimento, durata e grado di sicurezza, il covered bond di BancoBPM può essere considerato un investimento anche per famiglie. Al netto dell’imposizione fiscale, l’obbligazione offrirebbe circa il 2,85%. Se l’inflazione italiana proseguirà la discesa, come tutti gli analisti si aspettano per il breve e medio-lungo termine, l’investimento esiterebbe un rendimento reale medio positivo.

