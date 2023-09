Cedole BTp Valore 2028, ecco le comunicazioni del Tesoro di oggi

Come anticipato in sede di annuncio del nuovo collocamento, il Ministero di economia e finanze ha reso note le cedole del BTp Valore con scadenza 10 ottobre 2028. L’ISIN “speciale” per i sottoscrittori è IT0005565392. Il titolo potrà essere prenotato dai soli investitori individuali (famiglie o retail) e affini per un lotto minimo di 1.000 euro e multipli di tale cifra. La prima cedola sarà del 4,10% annuale lordo per il primo, secondo e terzo anno. La seconda cedola salirà al 4,50% per il quarto e il quinto anno. La loro corresponsione avverrà ogni tre mesi in data 10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre. E quest’ultima è una caratteristica che rende unica l’emissione dei prossimi giorni per il mercato sovrano italiano.

Rendimento sopra livelli di mercato

Riassumendo, ecco le cedole del BTp Valore 2028:

4,10% per i primi tre anni;

4,50% per quarto e quinto anno.

Ne consegue che il rendimento medio annuo lordo ponderato sia del 4,26%, sopra i livelli di mercato esitati in queste ultime sedute.

Cedole BTp Valore appetibili tra famiglie

Il Tesoro ha così voluto ingolosire i risparmiatori italiani con un rendimento elevato per un investimento quinquennale. C’è da aggiungere il premio fedeltà dello 0,50%, erogato alla scadenza ai soli sottoscrittori che manterranno il BTp Valore in portafoglio fino all’ultimo giorno. In totale, quindi, il rendimento annuale potrà salire fino al 4,35%.

Al primo collocamento di giugno, il BTp Valore con scadenza nel giugno 2027 attirò ordini tra le famiglie per 18,2 miliardi, segnando un record assoluto sul mercato italiano. Sarà molto difficile avvicinarsi a quella cifra, ancora di più superarla. In ogni caso, la fame di obbligazioni esiste e cresce di mese in mese tra i risparmiatori.

Le cedole del BTp Valore 2028 appaiono studiate in modo tale da attirarne la liquidità, ancora in gran parte depositata presso i conti correnti e deposito poco o affatto fruttiferi.

Il buon esito del collocamento consentirebbe al governo di lanciare un messaggio rassicurante ai mercati circa l’appeal del debito pubblico italiano sul mercato domestico. Potrebbe essere un calmierante per lo spread, salito ormai in area 200 punti base. Ricordiamo che le cedole del BTp Valore saranno soggette a tassazione del 12,50%, come per il resto dei titoli di stato. L’investimento, invece, non soggiace all’imposta di successione. Un vantaggio non da poco per chi volesse investire somme elevate.

