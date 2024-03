Sono passate poco più di tre settimane dall’emissione del terzo BTp Valore (ISIN: IT0005583486) ed è tempo di fare un preliminarissimo bilancio sul possibile guadagno messo a frutto dall’investimento. La scadenza del 5 marzo 2030 offre una prima cedola fissa al tasso annuale lordo del 3,25% fino al marzo del 2027. Successivamente a quella data, la cedola sale al 4%. E per i più pazienti, premio fedeltà alla scadenza pari allo 0,70% del capitale nominale. Le sottoscrizioni sono state le più alte di sempre tra gli investitori retail per un singolo bond italiano: oltre 656.000 per un controvalore record di 18,316 miliardi di euro.

Quotazione in rialzo, calcolo su investimento medio

In media, ciascuna famiglia ha investito 27.905 euro. Per semplicità di calcolo, arrotonderemo a 28.000 euro.

Subito dopo l’emissione, il BTp Valore 2030 è stato collocato sul Mercato obbligazionario Telematico di Borsa Italiana. Ed è grazie all’andamento delle contrattazioni che possiamo calcolarne l’eventuale guadagno o la perdita in tempo reale. Ieri, la quotazione chiudeva sostanzialmente a 101, sopra la pari. Cosa significa per l’investitore medio? Il suo capitale da 28.000 euro gli verrebbe oggi pagato l’1% in più se rivenduto a terzi. Sarebbero 280 euro sopra l’investimento effettuato. Non è tutto. In queste tre settimane l’ipotetico venditore avrebbe maturato il rateo della cedola trimestrale dello 0,8125%. Poiché parliamo di 24 giorni su un semestre di 92 giorni, sarebbe qualcosa come lo 0,21%.

Ed ecco che su un investimento di 28.000 euro, il guadagno del BTp Valore 2030 attraverso la sola cedola sarebbe pari a 59,35 euro. Sommato ai sopra indicati 280 euro in conto capitale, la cifra sale complessivamente a 339,35 euro. Al netto della ricevuta fiscale, scenderebbe all’incirca a 297 euro. Questo è quanto in poche settimane si porterebbe a casa un investitore medio. In termini percentuali, qualcosa come l’1% netto. I dati di Borsa Italiana ci dicono che fino a ieri risultavano siglati 8.282 contratti per un controvalore di 253 milioni.

Guadagno BTp Valore stimola alla rivendita

In media, 30.550 euro per contratto.

Il capitale passato di mano è stato in questo frangente pari all’1,4% del totale. Nei prossimi mesi, se il guadagno in conto capitale prospettato dal BTp Valore salisse ulteriormente, altre famiglie correranno a vendere. Intanto, il rendimento sta scendendo. Era del 3,625% all’emissione, mentre adesso è del 3,45%. Ovvio che sia così con la quotazione in aumento. E questo tendenzialmente frenerà la domanda nel prossimo futuro, anche se il bond resta relativamente appetibile. Offre un premio nell’ordine dello 0,20% rispetto, ad esempio, all’altro titolo di stato in scadenza ad aprile del 2030 e con cedola 1,35%.

[email protected]