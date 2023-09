Bond Snam convertibile in azioni Italgas, ecco le condizioni per gli obbligazionisti

Si è concluso ieri con successo il collocamento del nuovo bond senior unsecured EU taxonomy-aligned per l’importo di 500 milioni di euro. Si tratta di un titolo convertibile in azioni Italgas, società controllata al 13,5% da Snam. L’exchange property riguarda 83,3 milioni di azioni, che rappresentano circa il 10,3% del capitale sociale e il 76,3% della quota appartenente alla controllante.

Il bond Snam offre agli obbligazionisti una cedola fissa lorda annuale del 3,25% e corrisposta su base semestrale ogni 29 marzo e 29 settembre dell’anno. La durata è stata fissata in cinque anni. La prima data di pagamento sarà il prossimo 29 marzo 2024. Il rimborso avverrà alla scadenza al valore nominale, tranne nei seguenti casi: rimborso anticipato, conversione in azioni e riacquisto con contestuale cancellazione delle obbligazioni emesse. L’emittente si riserva anche la facoltà di provvedere al rimborso in azioni e, se necessario, aggiungendo un importo cash.

Prezzo azioni Italgas

Il prezzo di conversione per il bond Snam è stato fissato al 20% sopra il prezzo di riferimento.

Allo stesso tempo, i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners hanno proceduto al collocamento accelerato di azioni (“Concurrent Delta Placement”), al fine di consentire ai sottoscrittori di proteggersi dal rischio di mercato relativo all’investimento nel bond Snam con la vendita allo scoperto. Il prezzo delle azioni, a tal fine, è stato fissato a 5 euro.

Ieri, in chiusura di seduta le azioni Italgas erano scese a 5,14 euro. Il premio del 20% farebbe sì che il bond Snam alla scadenza divenga appetibile ai fini della conversione per prezzi di mercato superiori a circa 6,19 euro. Guardando al grafico del titolo, scopriamo che tale valore fu toccato in passato per breve tempo e solamente nella primavera dello scorso anno.

Bond Snam subito convertibile

Dunque, il rischio per l’obbligazionista sarebbe di acquistare un titolo con cedola relativamente bassa – il BTp a 5 anni offre almeno il 4% lordo e con tassazione al 12,50%, anziché al 26% – e non riuscire a monetizzare i guadagni di una possibile risalita delle azioni Italgas.

Aspetto particolarmente interessante consiste nel diritto assegnato all’obbligazionista di esercitare la conversione in qualsiasi momento sin dalla data di emissione e fino a 30 giorni lavorativi di Milano prima della scadenza. Pertanto, non sarà necessario attendere quest’ultima per approfittare dell’eventuale aumento delle quotazioni.

Infine, i proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare gli Eligible Projects, come delineati dal Sustainable Finance Framework della stessa Snam. Il taglio minimo per le sottoscrizioni è stato di 100.000 euro, per cui la società si è rivolta agli investitori istituzionali.

