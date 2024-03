Procede senza freni il programma di emissioni di titoli di stato italiani. Il Tesoro non ha tempo per compiacersi dell’ottimo andamento della domanda in questi mesi. Il successo dei BTp Valore è stato eclatante e nitidissimo, con un nuovo record segnato a inizio mese: 18,316 miliardi di euro di richieste delle famiglie. E la settimana scorsa anche il collocamento per il BTp indicizzato all’inflazione europea armonizzato dell’Eurostat è stato il più venduto del genere nella storia del Vecchio Continente. Mercoledì 27 marzo sarà la volta di un’ennesima asta di BTp a medio-lungo termine.

Saranno quattro i bond offerti per un controvalore complessivo che andrà da un minimo di 8 miliardi a un massimo di 9,75 miliardi di euro.

Spread giù, c’è anche un bond indicizzato

L’operazione avviene in una fase in cui lo spread è sceso ai minimi da oltre due anni. Nei giorni scorsi era arrivato a crollare nei dintorni dei 115 punti base, risalendo ai 130 di venerdì 22 marzo in finale di chiusura. Dei quattro BTp in asta, tre offrono cedole fisse annue lorde corrisposte con cadenza semestrale. Uno è un CcTeu, vale a dire un bond con cedola indicizzata all’Euribor a 6 mesi.

Cedola del BTp a 10 anni sarà mini a luglio

In questo articolo, ci concentreremo su uno in particolare: il nuovo decennale. La prima emissione risale alle settimane passate. Nello specifico, sarà offerta in asta la terza tranche del BTp con scadenza 1 luglio 2034 e cedola 3,85% (ISIN: IT0005584856). L’importo in gioco sarà compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 3,5 miliardi. Poiché la data di emissione è formalmente dell’1 marzo scorso, la prima cedola di inizio luglio sarà corrisposta in formato “mini”. Essa sarà pari all’1,290385% del capitale nominale. Corrisponderà a 122 giorni di possesso rispetto a un semestre teorico di 182 giorni.

A proposito, chi lo acquisterà in asta questo mercoledì dovrà rinunciare anche al rateo relativo ai primi 32 giorni di vita del bond.

Asta BTp, nuovo decennale con rendimento in calo

La data di regolamento è fissata, infatti, per il 2 aprile. In soldoni, bisognerà versare allo stesso Tesoro venditore anche un “sovrapprezzo” relativo a più di un mese di interessi che si riceveranno in pagamento a luglio senza avere posseduto effettivamente il titolo.

Dunque, se all’asta investirai 1.000 euro per l’acquisto di un lotto minimo del nuovo BTp a 10 anni, l’1 luglio prossimo riceverai in pagamento 12,90 euro lordi. Al netto della ricevuta fiscale del 12,50%, l’accredito sul conto titoli scenderà a 11,29 euro. Sul Mercato obbligazionario Telematico di Borsa Italiana il titolo tratta attualmente sopra la pari. Venerdì, chiudeva a 101,83, offrendo un rendimento alla scadenza lordo del 3,66%. A febbraio, il rendimento decennale era tornato a sfiorare il 4%.

