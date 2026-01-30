Nuovo decreto PNRR: arrivano l’ISEE veloce, la delega INPS al familiare e l’addio alla ricevute fiscali

L’approvazione di un nuovo intervento normativo da parte del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 gennaio 2026, rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di modernizzazione della macchina pubblica. Il provvedimento nasce con l’obiettivo di accelerare l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (decreto PNRR) e, allo stesso tempo, di rendere più semplice il rapporto tra cittadini, imprese e amministrazioni. Al centro delle nuove misure c’è una profonda semplificazione delle procedure, accompagnata da un uso più esteso degli strumenti digitali e da una revisione delle regole burocratiche considerate ormai superate.

Il decreto PNRR e la spinta alla semplificazione amministrativa

Il nuovo intervento normativo approvato dal Governo punta a rendere più agevole la realizzazione dei progetti legati al PNRR e a ridurre il peso degli adempimenti amministrativi.

La revisione riguarda oltre quattrocento procedure che coinvolgono famiglie, cittadini e aziende, con l’intento di abbreviare i tempi e limitare le richieste di documentazione ripetitiva. Il decreto PNRR rafforza un principio già presente nell’ordinamento: la pubblica amministrazione non deve chiedere informazioni che possiede già nei propri archivi.

Questa impostazione si traduce in un utilizzo sistematico delle banche dati pubbliche, che diventano il canale principale per lo scambio di informazioni. L’obiettivo è evitare duplicazioni, ridurre errori e migliorare l’efficienza complessiva. La digitalizzazione non è quindi solo un mezzo tecnico, ma una leva per semplificare i rapporti e rendere più trasparente l’azione amministrativa. Con il decreto PNRR si consolida un modello basato sull’interoperabilità, capace di velocizzare i procedimenti e alleggerire gli oneri burocratici.

Deleghe digitali e accesso ai servizi pubblici

Tra le novità più significative introdotte dal provvedimento c’è la semplificazione del sistema delle deleghe per l’accesso ai servizi online dell’INPS.

In passato, per consentire a un familiare di operare sui servizi digitali di un altro soggetto, erano spesso necessari moduli cartacei e passaggi presso gli uffici. Oggi il decreto PNRR consente di gestire queste deleghe in modo più diretto e immediato.

Attraverso strumenti digitali come l’app IO o i portali istituzionali, diventa possibile autorizzare un familiare o una persona convivente alla gestione di pratiche legate, ad esempio, ai servizi INPS o all’anagrafe nazionale. Insomma, come già esiste per la delega fiscale a persona di fiducia.

Questa soluzione riduce gli spostamenti fisici e semplifica l’accesso alle prestazioni, soprattutto per chi incontra difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali. L’innovazione risponde a un’esigenza concreta di inclusione e rende i servizi pubblici più accessibili e flessibili.

ISEE più veloce e pagamenti senza carta

Un altro ambito toccato dalle nuove disposizioni riguarda il rilascio dell’ISEE. Il decreto PNRR rafforza la collaborazione tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate, favorendo uno scambio più efficace delle informazioni necessarie. Grazie all’integrazione delle banche dati, la Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata diventa lo strumento principale, riducendo il rischio di errori e le differenze tra i dati dichiarati e quelli già disponibili.

Il risultato atteso è un documento rilasciato in tempi più rapidi e con minori complicazioni per i nuclei familiari.

Accanto a questa misura, viene eliminato l’obbligo di conservare le ricevute cartacee dei pagamenti effettuati verso la pubblica amministrazione tramite canali elettronici, come la piattaforma pagoPA. L’amministrazione potrà verificare l’avvenuto pagamento attraverso i propri sistemi informatici, senza richiedere al cittadino l’esibizione di documenti. Questa regola vale anche per fini fiscali e per l’accesso a eventuali detrazioni. Il decreto PNRR segna così un passo avanti verso una gestione completamente digitale dei pagamenti pubblici.

Il decreto PNRR come leva di modernizzazione dello Stato

Nel complesso, il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri si inserisce in una strategia più ampia di rinnovamento della pubblica amministrazione. La riduzione degli obblighi formali, l’uso esteso delle tecnologie digitali e il coordinamento tra le banche dati rappresentano elementi chiave per migliorare l’efficienza dello Stato. Il decreto PNRR non si limita a introdurre singole semplificazioni, ma propone un cambio di approccio nel rapporto tra istituzioni e collettività.

L’eliminazione della carta, la velocizzazione delle procedure e la possibilità di delegare in modo semplice alcune operazioni quotidiane sono segnali di una pubblica amministrazione più moderna e orientata ai bisogni reali. In questa prospettiva, il decreto PNRR assume un ruolo centrale come strumento di attuazione del PNRR e come motore di una trasformazione destinata a produrre effetti duraturi sul sistema amministrativo italiano.

