Via al nuovo bonus Idrico 2025. Parliamo del bonus che permette alle famiglie a basso reddito di ridurre nettamente le bollette dell’acqua potabile in casa. E non parliamo del classico bonus sociale, che è sempre attivo e che molte famiglie già sfruttano. Aprile è il mese di avvio di un bonus idrico integrato. In diverse Regioni d’Italia e in diversi Comuni ecco partire quindi l’iniziativa che consente di scontare ancora di più le bollette dell’acqua. Ecco una guida al nuovo bonus idrico 2025.

Nuovo bonus idrico 2025, e la bolletta dell’acqua si azzera

Sono partite lunedì scorso, cioè il 7 aprile, le domande per il bonus idrico 2025 nella Regione Basilicata.

Un bonus utile ai cittadini lucani per pagare meno le bollette. L’iniziativa vale solo per le famiglie che hanno un ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro. Il bonus è richiedibile via mail, via PEC o per posta ordinaria come lo scorso anno. La novità adesso è una nuova piattaforma che si chiama MIA (Municipio Intelligenza Artificiale). Una piattaforma che permette di inoltrare domanda anche tramite WhatsApp. Il bonus come lo scorso anno dovrebbe rendere gratis fino a 20 metri cubi di acqua all’anno per ogni persona presente nel nucleo familiare del richiedente. Una cosa simile, cioè un bonus idrico integrato anche a Firenze. In questo caso, è dal 14 aprile al 14 maggio che va presentata domanda telematica mediante accesso dalla rete civica del Comune di Firenze. Per l’anno 2025 i limiti ISEE in questo caso sono fissati a massimo 15.000 euro. ISEE che sale a 20.000 euro per le famiglie al cui interno c’è la presenza di almeno 4 figli a carico.

Per il bonus ai fiorentini l’agevolazione consta di uno sgravio della spesa fino alla soglia massima pari alla spesa per l’acqua che la famiglia ha sostenuto nel 2024 al netto del bonus sociale nazionale fruito. Il bonus non vale solo per la città di Firenze ma anche per altri Comuni.

Rimborso e benefici sulle bollette dell’acqua, ecco alcuni esempi dei nuovi bonus

Un rimborso tariffario alternativo al solito bonus idrico nazionale anche in Sardegna e con domande entro il 30 maggio prossimo. In questo caso si tratta di un bonus che permette di scontare 25 euro per ogni componente del nucleo familiare se la famiglia ha un ISEE non superiore a 9.000 euro, oppure 20 euro a componente per famiglie con ISEE fino a 20.000 euro.

In Piemonte il bonus idrico è appannaggio di famiglie che non rientrano nel bonus idrico sociale. Parliamo di famiglie con un ISEE fino a 12.000 euro, che devono però presentare domanda entro il 31 dicembre 2025, via posta o mail. Lo sconto è pari a 30 euro per le famiglie fino a 3 componenti e 45 euro per quelle più numerose.

Si tratta di un bonus idrico integrato provinciale, attivo già a Pavia. Serve un ISEE fino a 12.500 euro per un taglio da 50 euro a componente del nucleo familiare fino a massimo 200 per famiglie con 4 o più componenti.

Invece per le famiglie con ISEE fino a 18.000 euro, bonus da 45 euro e fino a 180 euro.Domande entro il 30 novembre 2025.

Il consiglio da Regione a Regione ed in alcuni casi da Comune a Comune è quello di controllare i siti delle istituzioni locali per verificare la presenza o meno di un nuovo bonus idrico 2025. Perché come dicevamo, da zona a zona cambiano i bonus, cambiano le date di presentazione e di scadenza delle domande e cambiano i requisiti e l’entità del beneficio.