Nuovo 730/2026: figli a carico, spese sanitarie, ristrutturazioni, cosa cambia

Presto si tronerà a parlare con insistenza di dichiarazioni dei redditi, di modello 730 e di modello Redditi PF. Anche se paiono cose lontane nel tempo, presto gli adempimenti fiscali che ogni anno i contribuenti devono sostenere torneranno di strettissima attualità. E come sempre accade da un anno all’altro, alcune cose potrebbero cambiare. Anche tra quelle che maggiormente interessano i contribuenti e cioè carichi di famiglia con relative detrazioni sui figli, spese sanitarie, opere di ristrutturazione e via dicendo. Perché naturalmente da un anno all’altro cambia il periodo di imposta (per le dichiarazioni del 2026 si guarda al 2025, ndr), ma non solo.

Niente dichiarazione dei redditi nel 2026, tutti i casi di esonero

Che si usi il modello 730 oppure che la scelta o l’obbligo ricada sul modello Redditi Persone Fisiche cambia poco. Le dichiarazioni dei redditi sono un obbligo a cui sono assoggettati tutti i contribuenti che nell’anno di imposta di riferimento, hanno prodotto dei redditi superiori a determinate soglie.

Perché esonerati sono i contribuenti che rientrano nella “no tax area” che per dipendenti e pensionati è fissata a 8.500 euro mentre per gli autonomi a 5.500 euro. Ma esonerati dalle dichiarazioni dei redditi sono pure i contribuenti che hanno esclusivamente redditi da abitazione principale oppure esclusivamente redditi da lavoro dipendente e pensione o entrambe le categorie soltanto. Se questi redditi sono stati erogati esclusivamente da un solo datore di lavoro o ente previdenziale, se questi hanno effettuato regolarmente le ritenute, per il contribuente decade l’obbligo di dichiarare i redditi.

Redditi PF, 730 e cosa cambia nel 2026

Come dicevamo, per le dichiarazioni dei redditi 2026 cambia qualcosa oltre naturalmente al periodo di imposta che per i nuovi modelli 730 e Redditi PF è il 2025.

Significa che redditi e oneri da indicare nella dichiarazione sono quelli incassati e sostenuti nel 2025. Ma le novità riguardano anche una somma variabile per chi ha redditi complessivi sotto i 20.000 euro che vale fino a 960 euro.

Questo parte dal fatto che è stato reso strutturale il taglio del cuneo fiscale. Una sorta di sgravio sui redditi di lavoro dipendente applicato direttamente in busta paga dal datore di lavoro in misura pari al 7,1% fino a 8.500 euro di reddito, al 5,3% fino a 15.000 euro di reddito e al 4,8% fino a 20.000 euro.

Altre novità sono la tassazione al 5% degli aumenti di stipendio nati a seguito di rinnovo dei CCNL di categoria sopraggiunti nel biennio 2025-2026. Aumentano pure le soglie fin a dove godere della tassazione agevolata delle mance nel settore alberghiero e di ristorazione.

Detrazioni, redditi e oneri, ecco alcune novità

Restano pure nel 2026 le detrazioni per i figli a carico, se con età superiore a 21 anni o disabili e quindi fuori dall’Assegno Unico sui figli e che valgono 950 euro annui per ciascun figlio. E pure le detrazioni da 750 euro per altri familiari a carico (con redditi fino a 2.840,51 euro), che nel caso di familiari over 75, sale a 850 euro. Si ampliano le spese sanitarie detraibili che restano la voce principale di detrazione che possono sfruttare i contribuenti.

Anche la psicoterapia on line diventa detraibile, così come la spesa sostenuta per l’acquisto di dispositivi medici digitali. Infine, per gli interessati ai bonus ristrutturazione, per i lavori fino al 31 dicembre 2026 la detrazione è pari al 36% che sale al 50% solo se i lavori interessano la prima casa del contribuente.