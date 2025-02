Notifica ricorso cartella: la Cassazione conferma il rigore della normativa telematica

L’evoluzione normativa in ambito tributario ha portato a un importante cambiamento nelle modalità di notifica del ricorso. In seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Legge 119/2018, la trasmissione degli atti processuali in materia tributaria deve avvenire esclusivamente in via telematica, senza possibilità di sanatoria in caso di notifica cartacea.

Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4815 del 24 febbraio 2025, che ha rigettato il ricorso di una contribuente coinvolta in un procedimento tributario.

Notifica ricorso cartella: il caso esaminato dalla Cassazione

Questa vicenda ha avuto origine da un accertamento fiscale nei confronti di una contribuente, in qualità di socia di una società a ristretta base.

L’Agenzia delle Entrate ha sollevato fin dal primo grado di giudizio un’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto notificato il 16 dicembre 2019 in formato cartaceo, anziché con modalità telematiche come richiesto dalla normativa vigente.

In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto la tesi dell’Amministrazione finanziaria, stabilendo che la notifica del ricorso avrebbe dovuto avvenire esclusivamente per via telematica. La Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo l’inammissibilità della trasmissione cartacea dell’atto processuale.

La rilevanza della modalità telematica

Con l’entrata in vigore, il 24 ottobre 2018, delle modifiche apportate all’art. 16-bis del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 dal Decreto Legge n. 119 del 2018 (convertito con modifiche dalla Legge n. 136 del 2018), è stato stabilito che la notifica del ricorso tributario debba avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Questo obbligo si applica a tutte le controversie in cui il ricorrente non può stare in giudizio personalmente. La normativa non prevede alcuna possibilità di sanatoria in caso di notifica con mezzi diversi dalla telematica, nemmeno nel caso in cui l’atto raggiunga comunque il destinatario e il suo scopo.

Le modalità operative per la trasmissione telematica sono definite nel Decreto Ministeriale n. 163 del 2013 e nei successivi decreti di attuazione. Queste disposizioni disciplinano le modalità tecniche con cui deve avvenire la notifica telematica, garantendo l’efficacia e la certezza delle comunicazioni tra le parti del processo tributario.

Il raggiungimento scopo non è sanatoria

Nel caso analizzato dalla Corte di Cassazione, il ricorso della contribuente è stato notificato il 16 dicembre 2019, in un periodo in cui la normativa già imponeva l’obbligo della notifica telematica. Di conseguenza, la trasmissione cartacea è stata ritenuta invalida. I giudici supremi hanno chiarito che non è possibile applicare alcuna forma di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell’atto, in quanto l’obbligo della notifica telematica è previsto da una norma di rango primario, che non lascia spazio a interpretazioni diverse.

La decisione della Cassazione si fonda sull’espressa previsione legislativa, che esclude la validità delle notifiche effettuate con strumenti diversi dalla telematica. Pertanto, la contribuente non ha potuto beneficiare di una sanatoria basata sulla mera ricezione dell’atto da parte dell’ufficio tributario.

Un’interpretazione contrapposta

Nonostante il rigore interpretativo adottato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4815/2025, esiste un precedente giurisprudenziale che ha adottato una linea meno restrittiva.

Con la sentenza n. 585/2025, la Suprema Corte ha stabilito che la notifica del ricorso tributario effettuata per posta e non tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) è da considerarsi nulla, ma non inesistente. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che la violazione delle modalità di notifica comporti solo una nullità dell’atto, che può essere sanata se l’ufficio tributario si è costituito in giudizio.

Questa interpretazione si basa su un principio generale del diritto processuale, secondo cui la nullità di un atto processuale può essere sanata se esso raggiunge comunque il proprio scopo. Tale impostazione è stata ribadita anche nella sentenza n. 29208/2024, secondo cui la costituzione in giudizio dell’ufficio, accompagnata dall’esame dell’atto impugnato, è sufficiente a considerare il ricorso validamente notificato.

Notifica ricorso: le implicazioni dell’ordinanza

L’orientamento prevalente della giurisprudenza conferma la necessità di rispettare rigorosamente l’obbligo della notifica telematica. I professionisti che operano nell’ambito del contenzioso tributario devono prestare particolare attenzione a questa prescrizione, per evitare che un ricorso venga dichiarato inammissibile a causa di una notifica effettuata con modalità non conformi alla normativa vigente.

La presenza di un’interpretazione giurisprudenziale alternativa, come quella espressa dalla sentenza n. 585/2025, potrebbe suggerire un possibile margine di discussione in casi specifici. Tuttavia, l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione tende a escludere qualsiasi forma di sanatoria per le notifiche non conformi ai requisiti telematici.

Riassumendo