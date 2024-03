Quante volte ci è capitato di smarrire il telefono? Spesso lo si lascia in un posto della casa e non ci si ricorda più dove. Xiaomi ha lanciato anni fa la funzione Trova Dispositivo, la quale permette appunto di recuperare il telefono. Basta andare nel Mi Account personale attraverso un altro device e far quindi squillare il proprio telefono. Ora però è necessario fare un upgrade, poiché alcune precedenti versioni non sono più supportate dai dispositivi un po’ datati.

La mail che non ti aspetti

Quando via posta elettronica ci arrivano delle mail inusuali, il rischio che si tratti di una truffa è sempre dietro l’angolo.

“Gentili utenti di Trova dispositivo, stiamo operando una serie di riassestamenti del servizio Trova dispositivo, al fine di fornirti una migliore esperienza. Le versioni precedenti di Trova dispositivo non saranno più supportare a partire dalle 00:00 del 2 aprile 2024 ((UTC +8). È necessario eseguire un aggiornamento di sistema sul proprio dispositivo Xiaomi, onde evitare interruzioni del servizio e per utilizzare le nostre funzionalità più recenti. Suggeriamo anche di attivare il servizio Trova il mio dispositivo di Google”.

Questa volta però possiamo stare tranquilli. Via mail infatti il team di supporto ha avvisato tutti i propri utenti di un importante upgrade da fare su tutti gli smartphone Xiaomi per continuare a utilizzare la funzione Trova Dispositivo, anche tramite Google. Ecco uno stralcio della missiva:

Come suggerito appunto, e già accennato poco sopra, è possibile utilizzare questa funzione anche tramite Google, ed è la stessa Xiaomi a consigliarne l’attivazione. Il messaggio poi invita gli utenti a contattare il servizio di supporto per qualsiasi ed eventuale domanda.

Xiaomi Trova Dispositivo, come attivarlo?

Entriamo ora nel merito e vediamo come fare per attivare il servizio. In realtà è semplicissimo, basta andare nel menu Impostazioni, poi Mi account, a seguire Xiaomi Cloud e infine cliccare sulla voce Trova dispositivo.

“Sarà ancora possibile utilizzare la versione attuale di Trova dispositivo nel periodo tra il 1° febbraio e il 1° aprile ((UTC +8). Questa funzionalità verrà disattivata il 2 aprile 2024. Per eseguire un aggiornamento di sistema, è necessario seguire il percorso Impostazioni > Info telefono/Info tablet, toccare il numero della versione e verificare la presenza di aggiornamenti. Gli aggiornamenti possono essere rilasciati in orari diversi a seconda del modello di dispositivo. È possibile attivare il servizio Trova il mio dispositivo di Google seguendo il percorso Impostazioni > Google > Trova il mio dispositivo. In caso di mancata installazione dell’aggiornamento di sistema prima delle 00:00 del 2 aprile 2024, questo potrebbe influire negativamente sulla vostra esperienza. Vi preghiamo di tenervi informati. È possibile aggiornare Trova dispositivo alla versione 20.0.0 o successive eseguendo un aggiornamento di sistema sul proprio dispositivo Xiaomi. È possibile verificare la propria versione di Trova dispositivo seguendo il percorso Impostazioni , App, Gestione app, Trova dispositivo, Versione”.

Ecco il proseguo della mail arrivata in questi giorni a tutti gli utenti Xiaomi:

Abbiamo in questo caso visto anche come fare per aggiornare il servizio effettuando l’upgrade alla nuova versione. Insomma, quella fastidiosissima dimenticanza di lasciare il proprio smartphone chissà dove può essere tranquillamente risolta con questa funzione. Basterà effettuare l’aggiornamento per tenere il proprio device ancora disponibile a tale opzione.

