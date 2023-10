Dal 9 ottobre nell’area riservata del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, MIM, è possibile accedere ad un’apposita sezione in cui sono riportate le agevolazioni in favore di docenti, educatori, dirigenti scolastici, ecc, per la fruizione di specifici beni e servizi. In sostanza si tratta di un vero e proprio welfare destinato ai docenti e al personale della scuola in generale.

La notizia era stata anticipata con alcune dichiarazioni del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Welfare docenti. La piattaforma MIM

Grazie alla nuova piattaforma MIM, tutto il personale che lavora nella scuola avrà sconti che andranno fino a un massimo del 30% su treni, aerei, negozi, agriturismi e mercati che aderiscono alle convenzioni sottoscritte tra Ministero, aziende e associazioni di categoria.

In base alle dichiarazioni del del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara:

La misura coinvolge un milione e duecentomila persone che, tramite una sezione dedicata sul sito istituzionale del Ministero, potranno accedere alla fruizione agevolata di alcuni beni e servizi messi a disposizione grazie ad accordi stipulati dal Mim con Coldiretti, Italo, Ita Airways e Trenitalia, Aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino. Agevolazioni in particolare presso alcuni negozi, mercati e agriturismi che aderiscono alla convenzione sottoscritta dal Ministero con l’Associazione Coldiretti. È solo l’inizio, contiamo di coinvolgere nell’iniziativa altri soggetti privati così da estendere la rete degli acquisti agevolati”, ha detto Valditara.

La nuova piattaforma MIM. Agevolazioni per tutto il personale scolastico e non solo

Le agevolazioni sopra citate, da non confondere con il bonus docenti in scadenza , potranno essere sfruttate da una platea di beneficiari piuttosto ampia.

Infatti, come da indicazioni del Ministero sul welfare docenti, destinatari delle agevolazioni sono:

docenti,

dirigenti scolastici,

personale amministrativo e tecnico della scuola,

personale del Ministero dell’istruzione e del merito.

A oggi hanno aderito alla convenzione con il Ministero i seguenti operatori commerciali: Trenitalia, Italo, ITA Airways, Aeroporti di Roma (AdR), Coldiretti.

Il personale interessato potrà accedere ai benefits attraverso una specifica piattaforma riservata del MIM che individuerà le modalità di riconoscimento delle agevolazioni.

Nella sezione dedicata il personale potrà visionare le agevolazioni attivate, con tutti i dettagli, ma anche scaricare l’attestazione che consente di poterne usufruire.

Ad esempio per quanto riguarda le agevolazioni con Trenitalia, è prevista la riduzione del 10% su tariffe Base, Economy, Super Economy in 1^ e 2^ classe su frecce/intercity/intercity notte e in tutti i livelli di servizio frecciarossa. Con estensione dell’agevolazione fino a 6 accompagnatori. Con Italo invece, c’è la riduzione del 20% su tariffa Low cost in ambiente di viaggio Smart (tutte le tratte in base alla disponibilità di tratte e posti, acquistabile fino a 10 giorni prima del viaggio).

Ancora, con ITA Airways si avrà la riduzione del 15% su tariffe Economy cabin (rete domestica, internazionale, intercontinentale) Flex, Classic, Light. La Riduzione del 10% su tariffe: Superior, Business, Premium (rete domestica, internazionale, intercontinentale) Flex, Classic, Light.

Specifica agevolazione è stata attivata anche con Coldiretti. Infatti, è prevista una riduzione fino al 15% su: (prodotti della rete Campagna Amica) per l’acquisto della spesa presso i Mercati di prodotti agricoli (che aderiranno all’iniziativa); soggiorno/pasto presso gli Agriturismi (che aderiranno all’iniziativa).

Riassumendo…