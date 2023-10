Mentre i consumatori si lamentano dei rincari dei voli aerei, che non sembrano trovare una soluzione immediata, il mercato low cost delle compagnie ha in serbo una sorpresa. Si tratta di una compagnia low cost che sta per debuttare in Israele e che si dedicherà solo ai voli a corto raggio. Almeno in un primo momento. Dopo il Covid, la domanda di voli è aumentata in maniera esponenziale e ha raggiunto in poco tempo i livelli del 2019. La troppa domanda e l’offerta non ancora a regime, ma anche i rincari del carburante e l’inflazione in genere, hanno portato le compagnie a dover rialzare i prezzi dei biglietti.

Voli low cost: arriva una nuova compagnia aerea: cosa sappiamo

Di recente, poi, la Ue con una sentenza ha chiarito che il bagaglio a mano deve essere incluso nella tariffa base e a fine ottobre si deciderà il da farsi. Intanto, tra qualche mese debutterà una nuova compagnia aerea chiamata Air Haifa, che si occuperà di voli a corto raggio Israele.

L’arrivo della nuova compagnia potrebbe rivoluzionare il modo di viaggiare in Israele. Soprattutto in alcune zone dove non ci sono molte opportunità per volare low cost. Già prima del covid, le persone viaggiavano molto ma da quando è finita la pandemia c’è stato un vero e proprio boom del settore viaggi. Non è la prima volta che nascono delle compagnie aeree low cost, come nel caso della new entry israeliana.

Da quello che si apprende, anche questa compagnia dovrebbe praticare tariffe molto basse e coprire alcune rotte settentrionali del paese.

Il debutto del vettore dovrebbe arrivare nel 2024 e Air Haifa avrà sede presso l’aeroporto internazionale di Haifa.

La sentenza sui bagagli

Per quanto riguarda le destinazioni, si parla di voli diretti a basso costo verso molte zone regionali. Quindi saranno voli a corto raggio che offriranno un’esperienza di viaggio sicura e che farà risparmiare tempo e costi, come si legge in un comunicato. Tra le rotte troviamo quelle per Eilat e Cipro, destinazioni molto amate per i turisti. prossimamente, la compagnia potrebbe volare anche verso Grecia, Turchia e Bucarest.

Come anticipato, intanto, una sentenza della Ue ha imposto che il bagaglio a mano deve essere compreso nel prezzo del biglietto. In realtà, molte compagnie aeree low cost fanno pagare il bagaglio a parte. Quando si prenota il biglietto la tariffa aumenta mano a mano che si aggiungono servizi. Secondo l’Unione Europea, però, il bagaglio è un servizio essenziale e per questo dovrebbe essere compreso nel prezzo del biglietto e non fatto pagare in aggiunta. Le compagnie non sono molto felici di questa sentenza, proprio perché guadagnano molto dalla vendita di questi servizi. A fine ottobre, la sentenza approderà al Parlamento Europeo e poi si deciderà se davvero tutti i paesi membri dovranno adeguarsi affinché le compagnie includano il prezzo del bagaglio nella tariffa.

Riassumendo