La libertà di viaggiare senza passaporto è una delle grandi comodità per i cittadini europei. Grazie agli accordi di libera circolazione infatti basta la carta di identità.

Passata la Pasqua, i primi caldi fanno già pensare ai ponti primaverili e c’è chi sogna di uscire dai confini europei per regalarsi una vacanza di mare anticipato. Voglia di mare prima che esploda l’estate? Per chi ha deciso last minute di partire rinnovare il passaporto potrebbe essere un problema visti i tempi proibitivi in alcuni Comuni.

5 paradisi di mare per vacanze senza passaporto

Quello che molti non sanno è che ci sono mete extra europee in cui viaggiare anche senza il passaporto.

In questo articolo oggi vedremo 5 mete in cui è possibile andare senza passaporto, semplicemente avendo un documento di identità valido che può essere tranquillamente la carta di identità. Partiamo con tre luoghi in Europa che però, grazie alle temperature sempre miti, regalano un po’ di calura estiva anticipata. Le ultime due destinazioni invece sono perfette per chi vuole uscire dall’Europa pur non avendo molti giorni a disposizione.

Madeira, Portogallo

Nell’Atlantico, Madeira affascina con i suoi scenari naturali variegati, che vanno da lussureggianti giardini a scogliere frastagliate. Le sue levadas offrono sentieri unici attraverso foreste e cascate, ideali per gli amanti dell’escursionismo e della natura.

Questo arcipelago vanta una diversità di paesaggi, clima e culture su ogni isola. Da Tenerife con il suo imponente vulcano Teide, a Gran Canaria con le sue dune di sabbia, fino alla tranquilla La Gomera, ogni isola è un mondo a parte.

La Tunisia offre spiagge splendide lungo la sua costa mediterranea, accogliendo i viaggiatori europei che desiderano esplorare la sua ricca storia e cultura senza passaporto, purché viaggino in gruppo organizzato. Le destinazioni come Djerba, Sousse, e Hammamet sono famose per i loro mercati vivaci, le antiche rovine romane e le lunghe spiagge di sabbia.

Viaggi fuori Europa solo con la carta di identità

Capo Verde

Situato nell’Atlantico, a ovest del Senegal, Capo Verde è un arcipelago di isole vulcaniche noto per la sua musica vibrante, la cultura creola e paesaggi spettacolari. Il territorio include scenari che vanno da spiagge di sabbia bianca a montagne rocciose. Sal e Boa Vista sono particolarmente famose per i loro sport acquatici, mentre Santiago custodisce la ricca storia dell’arcipelago.

Le coste del Mar Rosso in Egitto sono un paradiso per gli appassionati di subacquea e snorkeling, grazie alle acque cristalline e alla barriera corallina. Sharm el-Sheikh e Hurghada, le più famose, offrono non solo spiagge meravigliose ma anche l’opportunità di esplorare la storia millenaria dell’Egitto.

Queste destinazioni dimostrano che viaggiare in luoghi esotici senza il passaporto è pienamente possibile per i cittadini europei, grazie a specifiche agevolazioni che permettono l’ingresso con la sola carta d’identità, in determinate condizioni.

Da Madeira e le Canarie, con le loro natura e cultura uniche, alla storica e solare Tunisia. E per chi vuole andare fuori Europa l’arcipelago di Cabo Verde con la sua miscela di culture africane, europee e portoghesi, fino alle avventure subacquee in Egitto. C’è un mondo di paradisi da esplorare senza l’onere di documenti aggiuntivi.