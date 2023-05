Vendere casa, quali modifiche fare prima di venderla per aumentarne il valore

Vendere una casa al giorno d’oggi non è affatto semplice. Con la normativa sulle case Green, molte abitazioni perderanno valore nei prossimi anni e per poterle vendere a buon prezzo molti proprietari saranno costretti a fare dei lavori. A prescindere dalle case Green, poi, fare dei lavori in casa, aumenta generalmente il valore e non per forza bisogna spendere tanti soldi. Ma allora come fare per rendere la propria casa più attrattiva dal punto di vista immobiliare in modo da riuscire a venderla più velocemente? Bastano davvero poche mosse per renderla più appetibile agli occhi di chi deve acquistare.

Le modiche da fare, dagli esterni all’importanza di una casa smart

Tra le modifiche più convenienti da fare per rendere una casa più attrattiva per il mercato immobiliare si possono considerare quelli più noti legati all’esterno, la facciata, gli infissi, il giardino, l’efficienza energetica o gli interni, quindi pavimenti e altre migliorie.

Tra i primi miglioramenti da fare c’è quello legato all’efficienza energetica

Ciò vale sia nel caso in cui si debba vendere una casa sia nel caso la si voglia mettere in affitto per riuscire a spuntare un prezzo mensile più alto. Infatti, più la casa si presenta bene agli occhi dell’acquirente più ci sono possibilità che questo voglia spendere più soldi. Non di rado, infatti, chi compra, controlla subito se ci sono da fare lavori in casa come cambiare porte, finestre, rifare pavimenti, gli impianti del bagno, i sanitari etc etc.

Tra i primi miglioramenti da considerare c’è sicuramente quello legato all’efficienza energetica, soprattutto nell’ottica delle case Green. La Ue, infatti, ha intenzione di portare tutti gli edifici nella classe E e D dal 2030 e 2033.

Quindi, i proprietari di abitazioni dovrebbero prima di tutto controllare in che classe energetica si trova la propria casa e pensare a dei miglioramenti relativi all’impianto di riscaldamento e/o di raffreddamento, installare pannelli solari, cambiando gli infissi o installando un cappotto termico. Già solo questi interventi fanno aumentare di valore la propria casa e aiutano a venderla con più facilità.

Per quanto riguarda gli interni, invece, bastano pochi accorgimenti legati al cambio lampadine. Basterebbe già cambiare quelle vecchie con quelle a led, che consumano meno, per dare quel valore aggiunto. Da considerare anche i pavimenti, più nuovi sono, più ci sono possibilità che l’acquirente la guardi con occhi interessati. Le case moderne poi, sono tutte concentrate sulla tecnologia. Per rendere una casa smart si possono installare sistemi di sicurezza all’avanguardia da gestire da remoto con il cellulare. Quindi anche quando si è fuori casa si possono accendere i riscaldamenti, le luci o azionare altri dispositivi in automatico. Anche gli esterni hanno un peso. Le case con le facciate ridipinte sembrano più nuove e quindi più attraenti, allo stesso tempo, curare i balconi o terrazzi, giardino o cortili, è fondamentale per attirare l’acquirente.

