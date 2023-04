Arriva la truffa delle monetine che svuota il conto, attenti al parcheggio del supermercato

Da adesso in poi bisogna fare attenzione anche a parcheggiare davanti al supermercato, perchè si rischia di rimanere vittima della nuova truffa delle monetine. Ormai si parla continuamente di truffe, proprio perché sono costantemente in aumento. I criminali se ne inventano di ogni tipo pur di racimolare indebitamente denaro. I raggiri più usati sono quelli che usano vie traverse come e-mail spam, messaggi truffa sullo smartphone o catene di sant’antonio, ma anche le truffe che interessano la vita reale non sono andate in pensione. Di recente, aveva fatto scalpore la truffa del pacco in sospeso, in cui i criminali fingevano di essere dei corrieri che dovevano consegnare un pacco. In realtà sono ancora molte quelle che sfruttano anziani o soggetti deboli, che più spesso cadono in questo tipo di raggiro.

Arriva la truffa delle monetine che svuota il conto, in pochi attimi la borsa sparisce

Anche in Italia, è arrivata la truffa delle finte monete, messa in atto soprattutto nei parcheggi dei supermercati o dei centri commerciali.

Le vittime sono persone adulte che escono dal supermercato dopo la spesa e che in men che non si dica vengono derubate di tutto. Ma come è possibile? Immaginiamo, appunto, una persona che uscita dal supermercato è indaffarata a mettere le buste nel portabagagli, nello stesso momento sente un rumore di monetine che cadono e l’attenzione viene catturata da queste. In questo istante entra in scena un individuo che fa notare che alcune monete sono cadute a terra e sotto l’auto e si offre di aiutare il malcapitato.

A questo punto entra in scena un complice che, non essendo visto, ruba la borsa alla vittima.

Diffidare sempre da monete che cadono o mazzi di chiavi

Borsa che spesso la vittima lascia sul sedile o incustodita in quei pochi attimi in cui l’ignara vittima è intenta a cercare le monete. Di questo raffiguro esistono numerose varianti, ma questa che vi abbiamo raccontato è quella che circola di più.

Alcuni episodi sono accaduti in tutta Italia ma in particolare in Val di Susa, dove i carabinieri hanno raccolto elementi su 80 truffe e arrestato una decina di persone. Da pochi giorni, risultano emesse anche 8 ordinanze di custodia cautelare verso una banda di sudamericani che mettevano in atto queste truffe e a cui risultano già sequestrati 300mila euro, oltre a 100mila euro in contanti. Soldi che sono riusciti a ottenere svuotando le carte di credito delle vittime o acquistando capi di abbigliamento costosi. Una variante simile, è quella del mazzo di chiavi.

La vittima sente un rumore di chiavi gettate a terra e allo stesso modo negli attimi di distrazione, arriva il criminale pronto a rubare tutto.

Dunque, per quanto riguarda questa truffa in particolare, è importante diffidare se trovandosi nei parcheggi dei centri commerciali, supermercati, o altri luoghi si sentono monetine cadere e improvvisamente arriva un uomo che vuole aiutare la vittima. Molto probabilmente, l’intento è solo quello di rubare denaro. Quindi mai distrarsi e tenere gli occhi ben aperti bloccando anche le portiere dell’auto.