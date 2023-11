Se ne parla sempre più spesso sul web ma nulla cambia. La truffe continuano imperterrite a dare filo da torcere alle persone. Spesso sono gli anziani a caderne vittima, ma quei raggiri sofisticati che circolano sul web, e che sfruttano la tecnica del phishing, invece, riescono a coinvolgere tutti senza limiti di età. L’ultima truffa in oggetto che sta circolando è quella della monetina, uno stratagemmma sempre attuale che cerca di sfruttare l’ingenuità o la distrazione delle persone. Chiaramente i malfattori puntano a rubare il portafoglio della vittima come sempre accade.

Truffa delle monetine: torna il raggiro ruba soldi che ormai non fa sconti

Ma come funziona questa truffa, che ricordiamo non è certo nuova agli onori della cronaca.

Nell’ultima settimana la truffa della monetina ha colpito alcuni anziani, ma anche meno anziani a Roma. La strategia è sempre la stressa. I malfattori attendono le vittime nei parcheggi dei supermercati, o in quei luoghi dove le persone parcheggiano e tornano dopo aver fatto shopping o dopo aver prelevato denaro. Solitamente il raggiro va in scena con la combinazione di due persone, che si appostano nel parcheggio e attendono la vittima di turno.

E’ ciò che è accaduto a una donna che mentre usciva dal supermercato e stava aprendo l’auto, si è vista fermare da due uomini che l’hanno avvertita di aver perso delle monete. La donna si è voltata e ha davvero notato delle monetine. Per cui cadendo nel raggiro si è piegata per raccoglierle, mentre aveva già aperto la portiera dell’auto. A quel punto il secondo criminale ha agito aprendo la portiera e rubando il portafogli nella borsa della donna.

Questa non ha fatto in tempo neanche a voltarsi che l’uomo era già sparito con la refurtiva. Il fatto è stato raccontato da Il Messaggero, che ha raccolto la testimonianza della sfortunata signora romana che si è vista rubare i soldi in pochi secondi:

“Sono salita in macchina e ho percorso via Candia, viale Giulio Cesare e viale delle Milizie, ma solo in un secondo momento mi sono resa conto che il borsellino non c’era più”

Come funziona, ci cadono in tanti

La donna ha raccontato che nel portafogli c’erano 180 euro che avrebbe usato per pagare la bolletta della luce.

Una volta tornata nel parcheggio per cercare i soldi persi, un’altra signora l’ha avvertita che due uomini erano fuggiti a bordo di uno scooter. Insomma, usando la solita tecnica della moneta, i criminali sono riusciti ancora una volta a rubare denaro ai poveri malcapitati. Uno dei due lancia la monetina a terra e fa credere alle vittime che le abbiamo perse loro, così quando si piegano per raccogliere, il secondo complice apre l’auto e ruba le borse o il portafoglio del malcapitato.

La strategia, anche se vecchia, continua a fare vittime, spesso anziani. Molto diverso, invece, il discorso per quanto riguarda le truffe più moderne che sfruttano le tecniche del phishing, come la nuova truffa del Qr code o molte altre che puntano a entrare nei conti corrente per svuotarli del tutto.

Riassumendo