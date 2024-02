Pensavamo di averle sentite tutte, e invece non si finisce mai di imparare. La truffa del sapone è uno stratagemma che probabilmente sarà sconosciuto ai più, ma dopo quanto accaduto a una signora di Milano è facile pensare che tale atto criminale possa destare preoccupazioni in tutti i lettori. Di cosa si tratta? Vediamo nel dettaglio cosa hanno fatto i truffatori stavolta.

Lo stratagemma per derubare le potenziali vittime

Le truffe sono da sempre all’ordine del giorno. Di recente abbiamo parlato della truffa degli SMS che svuotano il conto.

Le minacce e i pericoli presenti sul web sono infatti ormai la preoccupazione predominante degli italiani, viste le tante insidie che ci sono nel mondo online. Trovare il sistema per accedere ai nostri conti correnti è infatti la pratica più utilizzata dai truffatori, ma ciò non vuol dire che gli illeciti nel mondo reale siano svaniti. Ora infatti spunta la truffa del sapone, una pratica che i criminali usano come stratagemma per avvicinare le potenziali vittime e derubarle. Il caso si è registrato a, dove una signora di 75 anni è stata derubata da una coppia, lui un peruviano di 46 anni, lei un’argentina di 25.

Ma come si mette in pratica tale truffa? Sostanzialmente, si tratta di uno stratagemma molto semplice, addirittura ingenuo nella sua semplicità, ed è forse proprio per questo motivo che risulta essere efficace. Con il sapone infatti i criminali cercano di simulare gli escrementi di uccello. Nello specifico, i due criminali hanno seguito la donna nel supermercato, poi, dopo essere riusciti ad avvicinarsi alla vittima, le hanno spruzzato del sapone sul collo e sui vestiti nel tentativo di farle credere di essere stata imbrattata da un volatile.

Truffa del sapone, come difendersi?

Molti lettori avranno già capito dove i criminali volessero arrivare. Con questo sistema infatti hanno un’ottima scusa per avvicinarsi alla vittima per fingere di prestarle soccorso.

La donna infatti, dopo essersi accorta delle macchie sul collo e sul vestito, viene avvicinata dalla coppia che le prestano soccorso e le dicono che la aiuteranno a pulire lo sporco. La realtà è che invece i due miravano a rubarle la collana di gioielli che aveva al collo e con questo stratagemma ci sono infatti riusciti. Con la scusa di rimuovere lo sporco dagli indumenti della donna, le hanno infatti sottratto ied ecco che il colpo è andato a buon fine.

Dopo il colpo i due malviventi si sono dileguati, dandosi subito alla fuga. Per fortuna, le riprese di videosorveglianza presenti nel supermercato che vittima e truffatori avevano visitato poco prima, hanno permesso alle autorità di risalire subito ai criminali e arrestarli. Ad ogni buon conto, come difendersi da questi illeciti? L’unico modo per farlo è affidarsi completamente alle forze dell’ordine cercando di renderli edotti su ogni dettaglio e indizio possibile. Naturalmente, conoscere queste pratiche illecite ci mette anche al riparo da eventuali esperienze negative. Ed è propio per questo motivo che è sempre più importante informarsi e conoscere quali sono gli stratagemmi perpetrati dai criminali.

I punti chiave…