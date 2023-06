Tifosi allo stadio, chi ha i numeri più alti in Serie A nella vendita biglietti?

L’Italia è una Repubblica fondata sul calcio… Recita più o meno così il primo articolo della costituzione italiana. Scherzi a parte, i tifosi allo stadio, ma anche davanti alla tv nei bar o a casa propria, sono un fenomeno che ha pochi eguali nel resto del mondo. Toglieteci tutto (o quasi), ma non il pallone. È questo sostanzialmente lo slogan del nostro paese. Benché con l’arrivo delle pay tv la domenica allo stadio non sia più quella di una volta, le squadre del nostro campionato riescono ancora a registrare numeri importanti tra abbonamenti e biglietti venduti. Dopo la crisi scatenata dalla pandemia che aveva chiuso tutto, si è tornati a riempire gli stadi e i club possono gioire. Ma quali sono quelli che portano più tifosi nei propri impianti sportivi? Scopriamolo insieme.

La classifica dei club più seguiti dal vivo

Stavolta ci concentreremo nello specifico sul numero di spettatori che segue la propria squadra quando gioca in casa.

Concentriamoci sulla top ten. Fuori da questa lista figurano squadre illustri come, la Salernitana, il Verona, il Torino, l’Atalanta, il Sassuolo, il Monza, la Cremonese, l’Empoli e lo Spezia. Al decimo posto di questa classifica c’è l’Udinese. A ogni partita casalinga hanno registrato 21.615 tifosi. Del resto, il Dacia Arena è anche stato votato come miglior campo della Serie A. Al nono posto si piazza ilche ha registrato una media di 22.314 tifosi, per un totale di 423.960 spettatori.

24.608 paganti a partita per la neopromossa Lecce che si piazza all’ottavo posto di questa classifica dedicata ai tifosi allo stadio. Circa 32 mila invece quelli della Fiorentina. La viola si piazza settima con numero complessivo di 611.809 spettatori. Al sesto posto troviamo invece la Juventus.

Tifosi allo stadio, quali squadre ne portano di più?

allo Stadium ci sono in media ogni volta 37.586 presenze. Il totale è di 714.130. I bianconeri possono comunque vantarsi di essere la squadra con più tifosi nelle altre città del paese. Nonostante la stagione per loro sia stata fallimentare, vista la penalizzazione e il mancato accesso alla Champions League , possono comunque dire di aver fatto un buon numero di spettatori.

Entriamo nella zona calda della classifica con la quinta posizione a favore della Lazio. I biancocelesti hanno ottenuto il secondo posto in campionato, mentre per quanto riguarda i tifosi allo stadio ne portano in media 44.651, per un totale di 848.368 paganti. I campioni d’Italia del Napoli si piazzano invece quarti, fuori dal podio. Benché siano rinomati per un tifo particolarmente caldo e uno stadio che diventa una bolgia, in realtà la squadra partenopea spesso fatica a fare il tutto esaurito, anche per alcune zone dello stadio non agibili. I tifosi in media sono 46.567 per un totale di 884.777 presenti.

Al terzo posto abbiamo invece la Roma che ha registrato una media di 62.033 presenti, per un totale di 1.178.636 tifosi. Rimangono le milanesi, e il derby anche stavolta lo vince l’Inter. Al secondo posto infatti si piazza il Milan con 71.880 tifosi a partita, 1.365.729 il totale della stagione in campionato. I nerazzurri sono quindi primi con una media di 72.630, per un totale di 1.379.978 spettatori complessivi.

Riassumendo…