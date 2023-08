Thriller al mare, i libri da leggere sotto l’ombrellone tra horror e brividi

L’estate è partita in tutto il suo splendore (purtroppo), e il caldo asfissiante ci sta facendo rimpiangere il maltempo. Chi è però in vacanza in spiaggia probabilmente troverà decisamente esagerate queste premesse, anche perché avrà senza dubbio portato con sé un buon libro da leggere sotto l’ombrellone. Se la temperatura però è ancora insopportabile, che ne direste di piccoli brividi lungo la schiena da provare leggendo un bel thriller a mare? Ecco la trovata del momento, il trend che nessuno si aspettava… Ebbene sì! Stavolta vogliamo proporvi una serie di titoli (10) per suggerirvi una lettura a dir poco movimentata, ma senza che dobbiate muovervi dalla vostra sdraio.

I cult da non perdere

Partiamo con una serie di titoli che sicuramente gli appassionati di questo genere non disdegneranno. Piccoli grandi opere che magari un giorno potrebbero anche assurgere a ruolo di classici. Ecco i thriller da mare che abbiamo scelto per voi:

La Strada di Cormac McCarthy.

Come non iniziare questa speciale classifica dedicata ai thriller da mare se non con il compianto scrittore statunitense, scomparso proprio di recente (è morto il 13 giugno scorso a 89 anni). Il titolo qui proposto è solo uno dei suoi tanti capolavori. Un viaggio attraverso la cultura americana che riuscirà a inchiodarvi alla sedia grazie alla sua grande suspense postapocalittica.

Madre d’ossa di Ilaria Tuti. Chi bazzica per le serie tv nostrane conoscerà già il personaggio protagonista di questo nuovo racconto, visto che è stato interpretato da Elena Sofia Ricci nella fiction Fiori sopra l’inferno. La commissaria Teresa Battaglia torna in scena con un’indagine da vivere tutta d’un fiato.

Luna Rossa è invece ormai un classico della letteratura nordica, opera di Jo Nesbo.

Protagonista anche questa volta il poliziotto ubriacone Harry Hole, il quale dovrà indagare su un nuovo caso.

Le Otto Montagne. Torniamo in Italia con lo scrittore Paolo Cognetti, il quale ci racconta dell’amicizia e di come la vita ci metta sempre di fronte a scelte difficili, ma al tempo stesso emozionanti. L’opera è diventata un film di recente interpretato da Luca Marinelli e Alessandro Borghi.

Elp di Antonio Manzini. Rimaniamo nel campo della cinematografia italiana con il nuovo romanzo con protagonista Rocco Schiavone, il commissario interpretato in tv da Marco Giallini. Stavolta il Nostro se la dovrà vedere con due casi di stretta attualità sociale.

Thriller da mare, altri libri da portare in vacanza

Proseguiamo la nostra carrellata con Fame d’aria di Daniele Mencarelli. Il talento dello scrittore è fuori discussione, ma stavolta il racconto si fa ancora più coinvolgente data la tematica trattata: un padre che deve far fronte alle difficoltà scaturire dalla disabilità del figlio.

Non c’è thriller da mare senza la regina del giallo nostrano. Stiamo parlando di Paola Barbato, nota soprattutto per le sue sceneggiature su Dylan Dog, oltre che per numerosi romanzi di successo. Con Il Dono, la Barbato conferma il suo talento e ci offre un racconto corale con tante prospettive diverse.

Omicidio Fuori Stagione di Arwin J. Seaman ci riporta nel nord dell’Europa. In realtà l’autore è italianissimo, ma usa uno pseudonimo.

Una vicina gentile di Chris Cander è uno squarcio nella vita degli altri. Il romanzo ci offre infatti una visione particolare delle relazioni personali, con momenti di tensione che solo la banale solitudine del quotidiano può far assaporare realmente.

Nella speranza che sotto l’ombrellone si torni a leggere, chiudiamo con un libro d’esordio. Riteniamo giusto dare anche spazio agli scrittori emergenti per scoprire dove sta andando la letteratura nel nostro paese e quali sono le tematiche più sentite oggi. L’Orrore Dentro di Daniele Magliuolo è un thriller da mare decisamente insolito, soprattutto per la fonte di ispirazione.

I punti chiave…

Una serie di titoli da non perdere se volete un brivido lungo la schiena anche con questo caldo estremo;

dai classici senza tempo, a titoli di autori emergenti;

tra i 10 titoli consigliati c’è anche La Strada di Cormac McCarthy.

I racconti sono infatti ispirati all’immaginario orrorifico di, e si avvale dei miti di Cthulhu per raccontare con maggior forza quelli che sono i disagi esistenziali dell’uomo di ogni tempo. Una sorta di ipse dixit per ribadire che l’orrore del cosmo non è nulla in confronto al dolore che ci portiamo dentro.