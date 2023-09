Dove si guadagna di più in Italia?Con i rincari che avanzano, il problema degli stipendi che non crescono e la perdita del potere di acquisto sono reali. In alcune città italiane gli stipendi sono più alti rispetto ad altri e non è proprio una novità. In questo clima di incertezze economiche, a dirci dove si guadagna di più e dove gli stipendi sono più alti è il Geography Index di JobPricing, che ha mappato 600mila profili retributivi dei lavoratori dipendenti tra il 2014 e il 2022. Milano si conferma la città dove gli stipendi sono alti in assoluto. Nella città meneghina si possono guadagnare mediamente 35.724 euro all’anno.

La mappa degli stipendi in Italia, ecco dove si guadagna di più e di meno, forte divario Nord-Sud

Ovviamente, bisogna considerare che se lo stipendio medio è piuttosto alto anche i costi della vita soprattutto quelli immobiliari sono molto alti. Tra affitti e mutui, si spende molto di più rispetto ad altre città e anche fare la spesa è più caro.

Le città

La Lombardia, 32.191 euro di retribuzione media, è la regione dove si guadagna di più, seguita dal Trentino Alto-Adige con 31.501 euro e il Lazio. In particolare grazie a Roma, dove si guadagna mediamente 32.157 euro, circa 3mila euro in meno rispetto a Milano. Dopo Lombardia, Trentino Alto Adige e Lazio, a trainare la classifica ci sono la Liguria con una media di 30.620 euro, Emilia-Romagna con 30.276. E ancora Piemonte con 30.273, Valle D’Aosta con 30.193, Friuli Venezia Giulia con 29.978, Veneto con 29.576, Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo.

In fondo alla classifica si trovano la Campania con 27.015, la Puglia con 26.618, il Molise con 26.524, la Sardegna 26.486, la Sicilia 26.205, la Calabria 25.698 e la Basilicata 25.317.

Stipendi in Italia, ecco quanto si guadagna da Nord a Sud

Per quanto riguarda le città dove si guadagna di più invece, al top troviamo Milano, Trieste, Bolzano, Roma, Genova, Parma, Torino, Monza, Varese, Bologna, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Como e Trento. Al contrario, quelle dove si guadagna di meno in assoluto ci sono Agrigento, Lecce, Rieti, Taranto, Matera, Nuoro, Sassari, Crotone, Ragusa. Con Reggio Calabria, Caltanissetta, Potenza, Cosenza, Trapani, Messina, Oristano.

Il Geography Index di JobPricing evidenzia anche le differenze tra le buste paga e la frattura tra nord e sud. A Trieste e Bolzano, ad esempio, lo stipendio è di circa 33mila euro l’anno, mentre a Sassari o Crotone si abbassa a 24.766 e 24.684 euro.

Il report, quindi, evidenzia che nelle città del nord si guadagna decisamente di più rispetto al Sud e per alcune città, la differenza è davvero abissale.

