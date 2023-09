Gli ultimi sondaggi politici della Supermedia Agi You Trend confermano, come la scorsa settimana, il momento d’oro di Fratelli d’Italia nonostante la questione migranti. Bene anche il Movimento Cinque Stelle che, invece, fa il botto nelle ultime rilevazioni realizzate dall’istituto demoscopico Noto per Porta a Porta.

Come detto, al centro del dibattito in questi ultimi giorni c’è l’accoglienza dei migranti per la quale si è deciso di realizzare dei nuovi Cpr (centri di permanenza per i rimpatri) e si è deciso di modificare il termine di trattenimento per chi entra in modo illegale in Italia. Esso da 6 sarà innalzato a 18 mesi che è il limite massimo consentito dalle regole europee.

In merito a quest’ultima problematica, c’è anche un sondaggio di Euromedia Research che ha chiesto ai cittadini quanto ritengano importante il problema migrazione.

La questione migranti

Negli ultimi sondaggi politici di Euromedia Research è stato chiesto gli italiani quanto ritengano importante, oggi, la tematica dell’immigrazione e delle politiche migratorie.

Ebbene, il 31,6% ha risposto molto, il 42,6 % abbastanza per cui il totale di quelli che pensano siano un tema importante è il 74,2% contro il 20,6% di quelli che pensano non sia il tema principale.

La seconda domanda posta è stata la seguente: “pensando al tema dell’immigrazione mi dica se promuove o boccia l’operato del Governo Meloni svolto fino ad oggi”. In questo caso, il 25,9% ha promosso il governo Meloni mentre il 59,3% ha bocciato l’operato. Il 14,8% ha risposto di non sapere o non ha risposto.

L’ultima domanda è stata la seguente: “per quelli che sono i suoi valori e le sue convinzioni…che cosa manca al nostro attuale Governo per gestire al meglio il fenomeno migratorio e degli sbarchi?”.

Sondaggi politici oggi 22 settembre: il ritorno del Movimento Cinque Stelle

Il 45,4% ha risposto una maggiore organizzazione, il 36,6% una maggiore durezza, il 13,2% una maggiore apertura e accoglienza e il 4,8% ha risposto di non sapere o non ha risposto.

Se negli ultimi sondaggi politici Swg, Fratelli d’Italia era al 28%, in quelli odierni della Supermedia Agi You Trend vola invece al 28,7% guadagnando uno 0,2% rispetto a due settimane fa. Il Pd perde invece lo 0,2% e si porta al 19,7% mentre il Movimento Cinque Stelle sale dello 0,4% e arriva al 16,5%.

La Lega e Forza Italia perdono rispettivamente lo 0,1% e lo 0,3% per cui si portano al 9,2 e al 6,9%. Resta, invece, stabile Azione al 3,8%, Verdi e Sinistra guadagno lo 0,2% e si portano al 3,4% mentre Italia Viva sale dello 0,1% e arriva al 3%. + Europa si ferma al 2,3% (-0,1%), ItalExit all’1,9% (-0,1) e Unione Popolare all’1,4% (-0,4%).

Gli altri sondaggi politici, quelli che ha realizzato l’Istituto Noto per Porta a Porta, comunicano dei risultati un po’ diversi in quanto da essi si nota il boom del Movimento Cinque Stelle che ha registrato un incremento dell’1% rispetto alla rilevazione del 22 giugno 2023.

Eccoli:

1. Fratelli d’Italia con il 27,5% (-0,5%)

2. Pd con il 19,0% (-1,0%)

3. Movimento 5 Stelle con il 17,0% (+1,0%)

4. Lega al 10,5% (+1,0%)

5. Forza Italia al 7,0% (-3%)

6. Azione e Italia Viva al 3,0%

7. Alleanza Verdi e Sinistra si colloca al 3,0% (+0,5%)

8. +Europa resta al 2,0%

9. Noi Moderati stabile all’1,5%.

Riassumendo…

1. Gli ultimi sondaggi politici sia dell’Istituto Noto per Porta a Porta sia la Supermedia Agi You Trend confermano il trend positivo di Fratelli d’Italia che è stabile al comando

2. Seguono il Pd che perde terreno e il Movimento Cinque Stelle che invece lo guadagna

3. Dai sondaggi Euromedia Research, infine, si evince che la questione immigrazione è importante e va risolta.

