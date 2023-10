Sondaggi politici anniversario Governo: tutto resta uguale, quali sono i ministri che hanno lavorato meglio/peggio?

La nuova Supermedia Agi You Trend dei sondaggi politici delle due ultime settimane si caratterizza nel segno della stabilità.

Tutti i principali partiti, infatti, restano su posizioni invariate o registrano delle lievi oscillazioni. Tale sondaggio arriva a un anno dall’entrata in carica del Governo targato Meloni che per gli elettori, quindi, starebbe facendo bene dato che non è cambiato quasi nulla dal 2022 nelle intenzioni di voto.

C’è, poi, anche un altro interessante sondaggio di Quorum/YouTrend realizzato per Sky Tg24 che ci svela quali sono i ministri che hanno lavorato meglio e quali peggio secondo gli intervistati.

Per quest’ultimo sono stati raccolti i giudizi degli italiani nell’anno di Governo. Vediamo tutti i risultati.

Salvini e Santanché in fondo alla classifica

Non solo sondaggi politici, ce n’è anche uno di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 che ha chiesto agli italiani quali sono i ministri che hanno lavorato meglio e peggio. In cima alla classifica c’è Giorgia Meloni insieme a Tajani e Giorgetti mentre alle ultime posizioni Matteo Salvini e la Santanché.

Più nel dettaglio, alla domanda “quali esponenti del Governo hanno lavorato meglio”: il 14,8% degli intervistati ha detto la Meloni, il 4,7% Giorgetti, il 4,3% Tajani, il 2,3% Salvini e lo 0,7% Crosetto.

È stato poi chiesto quali esponenti hanno lavorato peggio e il 20,4% ha risposto Salvini, il 6,1% Meloni, il 3% Santanché, l’1,4% Piantedosi, lo 0,9% Lollobrigida e lo 0,7% Tajani. Una percentuale ancora più bassa, esattamente lo 0,5% l’ha ottenuta invece Valditara.

Un’altra domanda posta è stata la seguente: “giudizio sull’operato dei membri del Governo”. Ebbene, su Giorgia Meloni il giudizio è stato positivo per il 35% degli intervistati e negativo per il 54%, l’11% ha detto di non sapere o non ha risposto. Per quanto riguarda Tajani, il 34% ha espresso un giudizio positivo, il 48% negativo e il 18% di non sapere mentre per Crosetto il 31% ha dato parere positivo, il 48% negativo e il 23% ha detto di non sapere.

Passiamo a Giorgetti con un parere positivo del 31%, negativo del 47% e nessun giudizio 22% mentre per Piantedosi il 25% ha dato parere positivo, il 51% negativo e il 24% ha detto di non sapere. Valditara e San Giuliano hanno ottenuto lo stesso risultato: 24% parere positivo, 51% negativo e il 25% ha detto di non sapere o non ha risposto. Infine il giudizio su Nordio è per il 24% positivo, per il 53% negativo mentre il 23% ha scelto di non rispondere o ha detto di non sapere.

Sondaggi politici anniversario Governo: tutto resta uguale, quali sono i ministri che hanno lavorato meglio/peggio?

La Supermedia Agi YouTrend raccoglie le intenzioni di voto delle ultime due settimane tra cui quelle di Demopolis, esattamente i sondaggi politici del 25 ottobre. Dalla media di tutti quelli analizzati, compresi Eumetra, Euromedia, Noto, Swg e Tecné, emerge che se si votasse adesso, i risultati per le liste sarebbero i seguenti:

1. Fratelli d’Italia 28,9% (=)

2. Partito Democratico 19,7% (+0,1%)

3. Movimento Cinque Stelle 16,2% (-0,1%)

4. Lega 9,5% (=)

5. Forza Italia 7,1% (+0,1)

6. Azione 3,8% (=)

7. Verdi/Sinistra 3,3% (-0,1%)

8. Italia Viva 2,8% (-0,1%)

9. +Europa 2,3% (-0,1%)

10. Italexit 1,8% (-0,3%)

11. Unione Popolare 1,4% (+0,1%)

12. Noi Moderati 0,9% (=).

Riassumendo…

1. Arriva come sempre la Supermedia Agi You Trend dei sondaggi politici delle due ultime settimane

2. Al comando senza nessuno scossone ci sono sempre FDI, PD e M5S

3. È stato poi chiesto agli italiani quali sono i ministri che hanno lavorato meglio e peggio. La Meloni vince su tutti mentre Salvini, Crosetto e Santanché sono in fondo.

[email protected]