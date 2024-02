Si concentrano sempre più sull’attualità i sondaggi politici del giorno. Ecco gli studi aggiornati ad oggi, venerdì 9 febbraio 2024. Oltre al consueto voto ai partiti, vedremo anche cosa ne pensano gli italiani su alcuni temi recenti relativi alla nostra attività.

Il voto ai partiti

Partiamo come di consueto con i sondaggi politici dedicati al voto ai partiti. Per scoprire cosa ne pensano gli italiani ci siamo affidati agli studi effettuati da SWG per conto di La7. Ecco le percentuali di voto rilasciate dal campione:

FRATELLI D’ITALIA 28,1

PARTITO DEMOCRATICO 20,0

MOVIMENTO 5 STELLE 15,9

LEGA 8,5

FORZA ITALIA 7,3

AZIONE 4,3

VERDI E SINISTRA 4,0

ITALIA VIVA 3,1

+EUROPA 2,4

ITALEXIT PER L’ITALIA 1,6

UNIONE POPOLARE 1,3

SUD CHIAMA NORD 1,1

ALTRE LISTE 2,4

NON SI ESPRIME 36%

Rimane ampio il vantaggio di Fratelli d’Italia nei confronti del Partito Democratico, sempre posizionato in seconda posizione.

Sono invece circa 4 i punti percentuali che quest’ultima conserva nei confronti del Movimento 5 Stelle, il quale completa il podio. Per i sondaggisti di oggi la Lega ha un certo gap di vantaggio su Forza Italia, mentre piccola risalita anche per Italia Viva sopra il 3%, comunque al di sotto delle percentuali ottenute da Verdi e Azione.

Le preoccupazioni degli italiani intanto vertono tutte intorno ai rincari dovuti all’inflazione. Anche per questo 2024 infatti si teme un carovita insostenibile, un po’ come quello che ha caratterizzato lo scorso anno, anche se gli analisti suggeriscono che questa volta i prezzi dovrebbero risentirne non poco. Non mancano però altre questioni di stretta importanza, come le proteste degli agricoltori che stanno bloccando le strade con i loro trattori. Cosa ne pensano gli italiani a riguardo? Sono d’accordo con loro oppure no? Per scoprirlo ci affidiamo allo studio effettuato da Euromedia Research:

Nella vicenda dei trattori per quello che le è dato sapere Lei è dalla parte degli agricoltori?

Sì 67,5%

No 15,6%

Non sa / Non risponde 16,9%

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Come abbiamo visto, gli italiani si schierano in maniera plebiscitaria a favore degli agricoltori, e ne condividono pienamente le proteste (per quanto non manchi qualche voce fuori dal coro, ovviamente).

A suo parere gli agricoltori hanno ragione a manifestare?

no, non possono ricevere sussidi ed aiuti di stato in eterno 16%

sì, la Commissione Europea e il Governo li penalizzano 66%

(non sanno, non indicano) 18%

Ma passiamo agli altri quesiti del giorno. I sondaggi politici in questo caso si spostano sugli studi effettuati da Ipsos, ancora una volta concentrati sulle proteste degli agricoltori:

Possiamo vedere che anche in questo caso il verdetto degli intervistati è lo stesso del quesito precedente offerto da altri sondaggisti.

Anche gli agricoltori, come gli ambientalisti, stanno attuando dei blocchi stradali. Lei con quale di queste due opinioni in proposito è maggiormente d’accordo?

“Si deve smettere di bloccare le strade: la gente deve poter circolare e lavorare.” 33%

“Sono disposto a sopportare il disagio di un blocco stradale: queste persone devono poter lottare per la loro causa.” 54%

(nessuna delle due, non sanno, non indicano) 13%

Si cambia registro invece e si passa a un quesito relativo all’operato del governo in merito alle scelte fatte. Chi è stato sacrificato per completare la manovra?

Secondo lei, la politica economica e fiscale di questo governo ha sacrificato finora soprattutto gli interessi…?

di pensionati e lavoratori dipendenti 30%

dei poveri 23%

degli evasori 5%

di commercianti, autonomi e partite IVA 14%

di banche e multinazionali 5%

(di nessuno di loro, non sanno, non indicano) 23%

I punti chiave…