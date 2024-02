Cosa sta accadendo in Ucraina e in Palestina? Davvero questi conflitti possono portare a uno scontro su larga scala che può interessare tutte le altre potenze del pianeta? Se lo chiedono i sondaggi politici di oggi, mercoledì 7 febbraio 2024. Come al solito però spazio anche ad altri quesiti, vediamo quali.

Il voto ai partiti

Come ormai tradizione i nostri sondaggi politici partono dal quesito relativo al voto ai partiti. Chi andrebbero a votare gli italiani se si andasse oggi alle urne? Se lo è chiesto SWG per conto di La7.

FRATELLI D’ITALIA 28,1%

PARTITO DEMOCRATICO 20,0%

MOVIMENTO 5 STELLE 15,9%

LEGA 8,5%

FORZA ITALIA 7,3%

AZIONE 4,3%

VERDI E SINISTRA 4,0%

ITALIA VIVA 3,1%

+EUROPA 2,4%

ITALEXIT PER L’ITALIA 1,6%

UNIONE POPOLARE 1,3%

SUD CHIAMA NORD 1,1%

ALTRE LISTE 2,4%

NON SI ESPRIME 36%

Ecco le percentuali riscontrate:

Sono poco più di 8 puti percentuali il vantaggio che Fratelli d’Italia conserva nei confronti del PD secondo i sondaggisti. Mentre i rincari per l’inflazione continuano a piegare le ginocchia agli italiani, l’elettorato della Meloni però rimane fedele e conserva la fiducia nella premier, almeno a giudicare dai numeri che tengono conto delle alternative a disposizione. A ben vedere, infatti, inizia a serpeggiare un certo malcontento a riguardo, ma a quanto pare gli italiani non vedono una valida alternativa all’attuale Governo nell’opposizione presente al momento. Come detto però questo non è l’argomento principe della giornata. Andiamo a vedere quindi quali sono gli altri quesiti. Stavolta ci affidiamo agli studi effettuati da Emg per scoprirlo. L’analisi è stata commissionata dalla Rai. Ecco la prima domanda:

Conflitti in Israele, Ucraina, Africa, Azerbaijan… secondo lei siamo di fronte alla “terza guerra mondiale a pezzi”?

Si 48%

No, sono conflitti regionali 22%

Non sa/non risponde 30%

Non c’è solo lo sconto nel cuore dell’europa e quello in Medio Oriente, dunque, ma come possiamo vedere la situazione conflittuale di altri paesi è ben presente nell’analisi dei sondaggisti, come appunto lo scontro in Africa e quello in Azerbaijan.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Per gli italiani però non si tratta di una vera e propria guerra a pezzi, ma di casi slegati tra loro che non possono essere quindi identificati come una vera e propria terza guerra mondiale.

Riguardo alla possibile terza guerra mondiale a pezzi, gli italiani sembrano essere piuttosto sicuri del fatto che si tratta effettivamente di uno scontro unico dislocato in varie zone del pianeta. C’è però da dire che rispetto a qualche settimana fa, tale convinzione è leggermente calata nei sondaggi politici degli esperti. Ad ogni buon conto, è interessante citare anche il parere di un eminente storico come Alessandro Barbero, il quale non crede a questo tipo di definizione per racchiudere i vari conflitti attualmente presenti nel mondo. Passiamo ora a un altro quesito, quello relativo alle elezioni europee, sempre offerto da Emg:

Quali effetti prevede sulla maggioranza di governo dopo il risultato delle elezioni europee?

nessun effetto 42%

una crisi di governo 15%

un rimpasto di governo 15%

Non sa/non risponde 28%

Quali effetti prevede sulle opposizioni dopo il risultato delle elezioni europee?

la nascita di una vasta coalizione 54%

nessun effetto 22%

una crisi nei rapporti tra le opposizioni 19%

Non sa/non risponde 5%

