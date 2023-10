Si torna a parlare del caso Giambruno, l’ormai ex compagno di Giorgia Meloni. Stavolta però lo si fa attraverso i sondaggi politici aggiornati a oggi, lunedì 30 ottobre. Cosa ne pensano gli italiani di tutto questo gossip che si è scatenato intorno alla nostra premier? Scopriremo inoltre, come sempre, chi voterebbero i nostri connazionali se si dovesse andare alle urne in questo momento, e così capiremo se la vicenda ha scalfito le certezze dell’elettorato intorno a Fratelli d’Italia oppure no.

La vicenda Giambruno, cosa pensano gli italiani?

Dio, patria e famiglia. Una volta erano questi i valori della destra più oltranzista. Oggi però anche Fratelli d’Italia si rende conto che davanti a certe vicissitudini pratiche, ance la famiglia è costretta a sgretolarsi. Finisce la storia tra la premier e il giornalista Mediaset, colpevole di frasi oscene nei confronti di una collega riprese fuori onda. I vip sono con la Meloni e si schierano apertamente con la premier. Ma cosa ne pensano invece gli italiani? Per scoprirlo ci siamo affidati ai sondaggi politici effettuati da Ipsos. Ecco le domande e le relative risposte:

A suo parere, è giusto che i media trattino la vicenda del giornalista Giambruno, l’ex compagno della Premier Giorgia Meloni?

sì, è inevitabile visto che Giorgia Meloni guida il Paese 43%

no, va tutelata comunque la privacy di Giorgia Meloni 48%

non sanno, non indicano 9%

Non proprio plebiscitario dunque il parere degli italiani in merito alla vicenda. In maggioranza comunque pensa che il caso non doveva avere tutto questo risalto, proprio per salvaguardare la stabilità del Paese. si passa poi al secondo quesito:

“Contro di noi cattiverie e meschinità” ha affermato Giorgia Meloni nel corso dell’evento celebrativo del primo anno del suo governo. Secondo lei…?

ha regione, dice il vero 38%

…ha torto, tende a fare la vittima 45%

(non sanno, non indicano) 17%

Sondaggi politici, il voto ai partiti e non solo

Le domande di Ipsos proseguono con il terzo quesito:

Giorgia Meloni ha anche affermato che il Governo in questo anno ha dimostrato di poter fare cose straordinarie e ottenere risultati inimmaginabili. Lei li ha notati?

sì 27%

no 66%

(non sanno, non indicano) 7%

Dopo un anno di governo, lei personalmente ritiene oggi di stare meglio o peggio dal punto di vista economico?

meglio 10%

peggio 42%

(né meglio, né peggio) 46%

(non sanno, non indicano) 2%

Fratelli d’Italia 29%

PD 19,7%

M5s 16,2%

Forza Italia 9,9%

Lega 9,2%

azione 3,6%

verdi- si 3,4%

iv 2,4%

+europa 2,1%

altri partiti 4,5%

Ora però passiamo finalmente a quelli che sono i quesiti relativi al quadro dei partiti, ovvero il voto se si andasse alle urne in questo momento. Per farlo ci spostiamo da Euromedia Research che ci svela le percentuali ai partiti:

Da come possiamo vedere, non viene scalfita la preferenza degli italiani verso Fratelli d’Italia dal caso Giambruno, anzi rimangono quasi nove i punti percentuali che la meloni ha nei confronti del PD. Il vero colpo di scena però lo rivela Forza Italia che con un balzo si piazza davanti alla lega raggiungendo quasi il 10% delle preferenze da parte dell’elettorato italiano.

