Sondaggi politici 30 agosto, dai voti ai partiti alle questioni di attualità

Si torna a parlare di sondaggi politici e lo facciamo con il nuovo studio effettuato da AnalisiPolitica per conto dell’editore Libero aggiornato a oggi, mercoledì 30 agosto 2023. Facciamo il punto della situazione in merito ai partiti e alle percentuali di voto che l’elettorato sembra elargire loro. Concentriamoci poi anche su alcune interessanti questioni di attualità che ci illustrano il quadro sociale di questo periodo.

Le intenzioni di voto degli italiani

Chi voterebbero oggi gli italiani se si andasse alle urne? È questa la domanda secca che i sondaggisti chiedono al campione di intervistati per i nuovi sondaggi politici aggiornati a oggi 30 agosto. Vediamo subito quali sono le percentuali di voto:

Fdi 29,1%

PD 20,2%

M5s 15,8%

Lega 9,1%

Fi 7,8%

Azione 3,8%

It. Viva 2,8%

Alleanza Si/verdi 2,4%

altri partiti 9,0%

Rimane quindi sostanzialmente invariata la situazione relativa ai sondaggi politici dedicati ai partiti. Netto vantaggio da parte del partito della Meloni, mentre intanto il Governo della nostra lady di ferro si trova ad affrontare tematiche no semplici, come la nuova riforma del lavoro e quella delle pensioni. Particolarmente interessante anche lo scenario relativo agli incentivi per dare una sferzata alla situazione demografica del nostro paese. A tal proposito, nella nuova legge di Bilancio potrebbero essere inseriti degli incentivi per le mamme a lavoro, ma anche per le aziende che si apprestano ad assumere donne in stato interessante.

In alternativa si sta invece vagliando il bonus secondo figlio.

Ma torniamo ai sondaggi degli esperti e passiamo alla seconda domanda del giorno:

Al di là del partito che ci ha indicato prima, lei ha mai preso o prenderebbe in considerazione qualche altro partito della lista precedente?

Insomma, la classica domanda di riserva.

Fi 12%

Lega 11%

Fdi 9%

M5s 5%

Alleanza Si/verdi 5%

PD 5%

Azione 3%

It. Viva 2%

Sondaggi politici, le questioni di attualità

Cosa voterebbero gli italiani, al di là del primo partito di riferimento? Ecco la risposta:

Si è parlato tanto per le coppie di fatto dello stesso sesso e i diritti che stanno cercando di conquistare nel nostro paese. Nonostante i tanti progressi fatti, spesso ci rendiamo conto che tali progressi sono stati ottenuti più a parole che a fatti. Cosa ne pensano ad esempio gli italiani sulle adozioni per queste coppie? Vediamo domanda e risposta dei sondaggisti, stavolta affidandoci allo studio effettuato dagli esperti di Demos & Pi e Demetra:

Su una scala da 1 a 10, nella quale 1 significa totalmente contrario e 10 totalmente d’accordo, quanto si direbbe d’accordo col prevedere le cosiddette “adozioni gay”, cioè la possibilità di adottare un figlio da parte delle coppie omosessuali?

da 1 a 5 – 49%

da 6 a 10 – 50%

non sa / non risponde – 1%

Siamo sostanzialmente a un pareggio, con il 49% degli intervistati che si proietta verso un parere scettico a riguardo, mentre il 50% del campione afferma di essere favorevole.

Ultima domanda del giorno, si passa alla questione immigrazione. Il sondaggio è stato intitolato: la paura dello straniero. Passiamo subito alla domanda:

Quanto si direbbe d’accordo con la seguente affermazione? Gli immigrati sono un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone.

Il 40% degli intervistati ha indicato un valore in accordo con tale affermazione, dimostrando quindi una forte componente xenofoba all’interno del nostro paese.

I punti chiave…