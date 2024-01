Interessante variazione sul tema, stavolta i sondaggi politici aggiornati a oggi, mercoledì 3 gennaio 2024, chiedono agli italiani cosa ne pensano dell’anno appena trascorso. nello specifico, quali sono stati a loro modo di vedere, gli eventi che hanno segnato l’anno sia in Italia che nel resto del mondo. Scopriamo insieme cosa hanno risposto i nostri connazionali.

Il voto ai partiti e non solo

Pria di concentrarci sulle domande effettuate dai sondaggisti, i nostri sondaggi politici ribadiscono il momento positivo di Fratelli d’Italia che prosegue inarrestabile con le sue percentuali di preferenza da parte degli italiani.

Fratelli d’Italia: 28,5%

Partito Democratico: 19,7%

Movimento 5 Stelle: 15,3%

Lega: 8,7%

Forza Italia: 6,8%

Azione – Calenda: 4,4%

Alleanza Verdi e Sinistra: 3,3%

Italia Viva – Renzi: 2,9%

Più Europa: 2,7%

Per l’Italia con Paragone: 1,6%

Unione Popolare: 1,3%

Democrazia Sovrana e Popolare: 1,3%

Alternativa Popolare: 0,9%

Noi Moderati: 0,8%

Altri partiti: 1,8%

Per scoprire i punti ottenuti ci siamo affidati allo studio effettuato da Bidimedia i giorni scorsi. Ecco le percentuali

Come detto, il successo del partito della Meloni prosegue inarrestabile, a dispetto anche dei primi mugugni che arrivano per una legge di bilancio 2024 che non ha convinto proprio tutti. E probabilmente serviranno le successive proiezioni di voto che verranno effettuate nel corso di questo 2024 appena iniziato per capire se davvero gli italiani sono ancora con la Giorgia Nazionale. Ad onor del vero, però, non manca chi fa notare che in realtà la fortuna del partito è dovuta più alla mancanza di una reale opposizione che alla convinzione da parte dell’elettorato verso le proposte di Fratelli d’Italia.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Eccoci però ora finalmente giunti al clou dei sondaggi politici del giorno. Cosa ci ha lasciato il 2023? Se lo è chiesto Demopolis per conto di La7. I sondaggisti hanno quindi rivolto questi quesiti al campione formato da 2000 intervistati:

A suo avviso, che cosa ha caratterizzato il 2023 in Italia?

L’uccisione di Giulia Cecchettin con il movimento d’opinione contro la violenza sulle donne: 60%

Il perdurare dell’inflazione e l’aumento del costo della vita: 58%

Eventi climatici estremi (dall’alluvione in Romagna agli incendi estivi): 53%

Cattura e morte di Matteo Messina Denaro: 35%

Non sa: 3%

Che il problema dell’inflazione e la crisi economica fossero motivo di apprensione per tutti gli italiani lo sapevamo.

In ambito politico, quali fatti hanno caratterizzato il 2023 in Italia?

Il consolidamento del ruolo di Giorgia Meloni: 54%

La scomparsa di Silvio Berlusconi: 40%

Elly Schlein alla guida del PD: 25%

Non sa: 5%

Sorprende invece che al primo posto ci sia, che effettivamente ha mobilitato l’opinione pubblica anche intorno al tema del femminicidio e in generale al ruolo della donna nel nostro paese, per molti ancora non paritario a quello dell’uomo. altrettanto Particolarmente interessante anche il secondo quesito, rivolto in special modo alla scena politica nostrana:

Meloni, Berlusconi e la Schlein sintetizzano il quadro politico del paese, quanto meno per quanto riguarda gli eventi più importanti che hanno contraddistinto l’anno appena concluso. senza dubbio la morte del cavaliere è stato un evento epocale che ha appunto chiuso un epoca e che probabilmente ci aspettavamo con una percentuale un po’ più alta. Ecco infine l’ultima domanda offerta da Demopolis al campione:

A suo avviso, che cosa ha segnato il 2023 nel mondo?

L’attacco terroristico di Hamas e la risposta di Israele con l’esplosione del conflitto nella striscia di Gaza: 81%

Il perdurare della guerra in Ucraina: 66%

Il crescente peso internazionale dei BRICS (gruppo di Paesi formato da Cina, Brasile, Russia, India e Sudafrica), in competizione con Stati Uniti e Europa: 34%

L’uso dell’intelligenza artificiale su grande scala: 33%

Non sa: 5%

Plebiscitaria la guerra in Palestina, con lo scontro tra Hamas e Israele che vede come povere vittime gli abitanti di Gaza, ormai finiti da anni tra l’incidine e il martello.

