Torniamo a parlare di sondaggi politici e lo facciamo con i nuovi studi aggiornati a oggi, lunedì 29 aprile 2024. Stavolta il punto cardine è focalizzato intorno alle elezioni europee, ma non mancano anche altri interessanti quesiti relativi a questioni sociali e di attualità.

Il voto ai partiti

Come sempre, focus primario incentrato sul voto ai partiti. Per scoprire cosa ne pensano gli italiani ci siamo concentrati sui sondaggi politici offerti da SWG per conto di La7

Se dovesse votare oggi alle elezioni europee, a quale dei seguenti partiti darebbe il suo voto più probabilmente?

Fratelli d’Italia 26,8

Partito Democratico 20,0

Movimento 5 Stelle 15,9

Lega 8,5

Forza Italia – Noi Moderati 8,4

Stati Uniti d’Europa di Renzi e Bonino 4,7

Alleanza Verdi-Sinistra 4,3

Azione 4,1

Libertà di Cateno De Luca con Popolo della famiglia e Movimento Italexit 2,2

Pace Terra Dignità di Santoro 2,1

Democrazia Sovrana e Popolare di Rizzo 1,4

Altre liste 1,6

Non si esprime 37%

Altro interessante punto è quello relativo ai personaggi principali della nostra scena politica.

Per cominciare, può indicare quanto si fida di ciascuno dei seguenti esponenti politici, se li conosce?

Sergio Mattarella 62%

Giorgia Meloni 36%

Giuseppe Conte 32%

Antonio Tajani 27%

Elly Schlein 27%

Matteo Salvini 21%

Carlo Calenda 15%

Matteo Renzi 11%

Quali sono gli esponenti verso cui gli italiani nutrono maggior fiducia? Lo ha chiesto agli italiani Quorum per conto di Sky TG24:

Da queste prime due domande possiamo già capire che Fratelli d’Italia mantiene nettamente il vantaggio rispetto agli altri partiti, mentre per quanto riguarda i leader Giorgia Meloni è in netto vantaggio rispetto agli altri esponenti, anche se Giuseppe Conte appare non troppo distaccato. Netto però il gradimento verso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale al momento sembra essere l’unico vero riferimento politico del Paese.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Rimanendo sugli studi effettuati da Quorum, scopriamo che gli italiani continuano a esprimere preoccupazione nei confronti del conflitto in Medio Oriente, soprattutto dopo la scesa in campo dell’Iran

Recentemente Israele ha bombardato il consolato iraniano in Siria, uccidendo alcuni leader diplomatici e militari iraniani. Secondo lei l’attacco al consolato iraniano da parte di Israele era giustificato?

Assolutamente + tendenzialmente sì 19%

Assolutamente + tendenzialmente no 67%

Non so 14%

In risposta a quest’attacco, nel quale sono morti diversi ufficiali iraniani, l’Iran ha lanciato centinaia di droni e missili contro Israele. Secondo lei questa risposta da parte dell’Iran è giustificata?

Assolutamente + tendenzialmente sì 34%

Assolutamente + tendenzialmente no 54%

Non so 12%

Passiamo ora ai sondaggi politici offerti da Tecnè per conto di RTI.

fdi 27,3%

pd 19,8%

m5s 16,1%

forza italia/noi moderati 10,1%

lega 7,8%

stati uniti d’europa 5%

verdi e sinistra 3,8%

azione 3,8%

libertà 2,1%

pace terra e dignità 1,6%

dem. sovr. e pop. 1%

altri partiti 1,6%

Stiamo parlando delle percentuali ai partiti relative alle elezioni europee. In questo caso, benché le posizioni rimangano grossomodo inalterate, scopriamo però che il vantaggio di Fratelli d’Italia nei confronti del PD rimane più ampio. Ecco le percentuali:

Interessante anche lo studio relativo al grado di fiducia espresso nei confronti del governo. Gli italiani intervistati sono stati chiamati ad esprimere la loro preferenza da 1 a 10:

ha fiducia 39,7%

non ha fiducia 53,2%

non sa 7,1%

Ecco infine la fiducia nel premier:

ha fiducia 43,6%

non ha fiducia 51,8%

non sa 4,6%

I punti più importanti