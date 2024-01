Si rinnova l’appuntamento con i sondaggi politici, eccoci pronti a scoprire cosa pensano gli italiani dei partiti e non solo. Facciamo il punto della situazione in merito agli studi effettuati dai sondaggisti e aggiornati a oggi, mercoledì 24 gennaio 2023. Chi voterebbero gli italiani e soprattutto qual è il gradimento verso gli attuali leader politici?

Il voto ai partiti

Si parte come ormai consuetudine con le percentuali di voto ai partiti, qualora si andasse alle urne oggi. Per scoprirlo ci siamo affidati agli studi effettuati da Ipsos per conto del Corriere della Sera:

Se si votasse oggi, per quale lista voterebbe alla Camera dei Deputati?

FRATELLI D’ITALIA 29,0%

PD – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 19,7%

MOVIMENTO 5 STELLE 16,2%

LEGA 8,7%

FORZA ITALIA 7,0%

ALLEANZA VERDI-SINISTRA-RETI CIVICHE 4,2%

AZIONE 3,3%

ITALIA VIVA 3,0%

+ EUROPA CON EMMA BONINO 2,1%

ITALEXIT- CON PARAGONE 1,7%

UNIONE POPOLARE 1,4%

DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 1,3%

NOI MODERATI 1,1%

ALTRE LISTE 1,3%

indecisi/astensione/bianche/nulle (% su totale elettori) 41,5%

Molto alta la percentuale degli indecisi e degli astenuti.

Qual è il suo livello di gradimento nei confronti del governo guidato da Giorgia Meloni?

Positivo 41%

Negativo 48%

non sanno 11%

Rimane comunque chiaro il vantaggio diche si distacca dal PD di oltre 9 punti percentuali. Questa volta i sondaggi politici ridimensionano invece l’ascesa di Forza Italia che si era invece registrata nell’ultimo studio. Il Movimento 5 Stelle si conferma terza forza politica del Paese. Passiamo agli altri quesiti:

Sempre particolarmente attento il monitoraggio nei confronti di Fratelli d’Italia con il gradimento nei confronti del Governo che continua a mantenere una percentuale discutibile, visto che in maggioranza gli italiani sembrano non essere soddisfatti dalle attuali scelte politiche espresse e attuate dalla Meloni.

Qual è il suo livello di gradimento nei confronti del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni?

Positivo 41%

Negativo 46%

non sa 13%

Quesito strettamente correlato a quello precedente e che quindi ribadisce le impressioni dell’elettorato in merito.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Rimaniamo con Ipsos per l’ultimo quesito offerto dai suoi sondaggisti e ci addentriamo nel merito del discorso relativo ai vari leader. Ecco la domanda:

Qual è il suo livello di gradimento per l’operato dei seguenti leader di partito… ?

Antonio Tajani – FI 32%

Giuseppe Conte – M5S 30%

Matteo Salvini – Lega 26%

Elly Schlein – PD 24%

Maurizio Lupi – Noi Moderati 21%

Nicola Fratoianni – SI 21%

Angelo Bonelli – Verdi 19%

Riccardo Magi – + Europa 18%

Carlo Calenda – Azione 17%

Matteo Renzi – IV-Centro 13%

Se la giocano Tajani di Forza Italia e Conte dei 5 Stelle per questo interessante confronto tra i leader degli altri partiti. Rimane comunque il dilemma più grande, questi leader possono contrastare lo strapotere della Meloni, oppure il suo gradimento rimane alto anche e proprio perché non c’è un vero antagonista carismatico? Mentre il PD si prepara ad abbandonare la Schlein come immagine dell’opposizione, il successivo quesito potrebbe in parte rispondere a questa domanda. Per scoprirne di più però ci siamo affidati agli studi effettuati da Tecnè, il quale stila un vero e proprio borsino dei leader, comprendendo questa volta anche la Meloni;

Meloni 44,3%

Tajani 33,6%

Conte 30,9%

Schlein 29,2%

Salvini 29%

Lupi 24,2%

Bonino 24,1%

Calenda 20,6%

Bonelli 15,8%

Fratojanni 14,9%

Renzi 14,6%

Tajani prima e Conte dopo si confermano le scelte alternative migliori, ma questo sondaggio conferma il gradimento nei confronti della Premier, considerata a quanto pare la migliore leader che il Paese possa offrire. In conclusione, sempre con Tecnè, rivediamo quali sono le percentuali di fiducia nei confronti del Governo, il quale ribadisce, ma con percentuali ancora peggiori, il malcontento degli italiani:

ha fiducia 41,3%

non ha fiducia 52%

non sa 6,7%

