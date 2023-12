Stavolta i sondaggi politici aggiornati a oggi, mercoledì 20 dicembre 2023, si concentrano sul MES e su come il Governo italiano sta affrontando la questione. Come sempre ampio spazio anche alle intenzioni di voto, con gli italiani chiamati a esprimere le proprie preferenze qualora si andasse in questo momento alle urne.

Le intenzioni di voto

Per scoprire chi voterebbero gli italiani oggi ci siamo affidati ai sondaggi politici offerti da Euromedia Research per conto di Porta a Porta, il noto programma Rai condotto da Bruno Vespa.

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 28,3%

Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista 19,2%

Movimento 5 stelle 16,8%

Lega per Salvini Premier 9,0%

Forza Italia-Berlusconi 7,7%

Azione-Calenda 4,2%

Alleanza Verdi e Sinistra 3,5%

Italia Viva-Renzi 3,1%

+Europa con Emma Bonino 2,6%

Per l’Italia con Paragone 1,5%

Noi Moderati 0,4%

Altri 3,7%

Ecco cosa ci dice lo studio in proposito:

È di poco più del 9% il vantaggio che Fratelli d’Italia conserva nei confronti del Partito Democratico. Sempre terzo il Movimento 5 Stelle che completa il podio e che continua a vedere il PD sempre più vicino. Rimane sotto il 10% il partito di Salvini, mentre Forza Italia conserva il suo elettorato con una percentuale che va oltre il 7%. Continua a faticare invece il partito di Renzi, Italia Viva.

Come detto, sono giornate importanti, poiché è attesa la Legge di Bilancio 2024 entro la fine dell’anno. Intanto, il Governo dovrà decidere anche i suoi rapporti con l’Unione Europea, in particolar modo la questione MES. ED è proprio su tale argomento che si concentra il secondo quesito offerto da Euromedia Research:

Secondo Lei, come richiesto dall’Unione Europea, l’Italia deve ratificare e sottoscrivere la riforma del MES (Meccanismo europeo di stabilità) in un accordo che non danneggi l’Italia?

Sì 47,3%

No 25,7%

Non sa/Non risponde 27,0%

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Concentriamoci ora sugli altri sondaggi politici offerti dai sondaggisti. A tenere banco ancora il rapporto tra Italia e Unione Europea.

Lei pensa che oggi all’Italia l’appartenenza all’UE porti più…

vantaggi 53,5%

svantaggi 35,7%

Non sa/Non risponde 10,8%

È vantaggioso per il nostro paese far parte dell’UE? Cosa ne pensano gli italiani intervistati a riguardo?

Appare dunque chiaro che è cambiata la tendenza rispetto a qualche tempo fa, dove l’ingresso in Europa per molti italiani era considerato un danno fatto al nostro Paese. Ma ecco un quesito particolarmente attuale, relativo appunto a come il premier Meloni sta gestendo tale rapporto con la Comunità Europea:

Lei promuove o boccia la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per come ha gestito in questi mesi i rapporti tra l’Italia e l’Unione Europea?

“Promuovo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni” 41,9%

“Boccio la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni” 45,2%

Non sa/Non risponde 12,9%

Decisamente meno chiaro invece quest’ultimo sondaggio politico, dove gli intervistati si sono essenzialmente divisi sull’operato della Meloni nei confronti dell’UE. Infine, ecco l’ultimo quesito della giornata, quello relativo alla reazione del Governo in merito ai conflitti bellici attualmente in atto:

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Suo Governo hanno mantenuto lo stesso impegno e lo stesso atteggiamento nelle crisi internazionali e nei conflitti russo-ucraino e israelo-palestinese?

“Sì, il Governo si è schierato apertamente in entrambe le crisi impegnandosi con sostegni e aiuti concreti (es…armi all’Ucraina)” 45,6%

“No, nel conflitto israelo-palestinese non ha assunto nessuna posizione chiara” 37,8%

Non sa/Non risponde 16,6%

I punti chiave…

il partito della Meloni, Fratelli d’Italia continua ad essere il primo del Paese, mentre il PD è a circa 9 punti percentuali di distacco;

gli italiani si dicono favorevoli al MES e credono che il Governo dovrebbe approvarlo;

secondo gli intervistati, rimanere nell’UE porta all’Italia più vantaggi che svantaggi.