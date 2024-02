Nuovo appuntamento con i sondaggi politici. Ecco gli studi aggiornati a oggi, venerdì 2 febbraio 2024. Quali sono le percentuali di preferenze per i partiti e quali temi di attualità stanno interessando gli italiani in questo momento? Occhi puntati sul cosiddetto Piano Mattei, ma non solo. Facciamo il punto della situazione.

Il voto ai partiti

Come sempre, la precedenza la offriamo ai sondaggi politici relativi ai partiti. Chi voterebbero gli italiani se si andasse oggi alle urne. Per scoprirlo ci siamo affidati allo studio effettuato da SWG.

FRATELLI D’ITALIA 28,5%

PARTITO DEMOCRATICO 19,5%

MOVIMENTO 5 STELLE 15,9%

LEGA 8,7%

FORZA ITALIA 7,2%

AZIONE 4,3%

VERDI E SINISTRA 3,9%

ITALIA VIVA 3,3%

+EUROPA 2,5%

ITALEXIT PER L’ITALIA 1,4%

UNIONE POPOLARE 1,3%

ALTRE LISTE 3,5%

NON SI ESPRIME 38%

Ecco le percentuali di voto secondo l’elettorato intervistato:

Sono precisamente 9 i punti percentuali che Fratelli d’Italia ha nei confronti del PD che rimane però saldamente in seconda posizione, ben distanziato dal Movimento 5 Stelle. Fuori dal podio abbiamo invece la Lega, ben al di sotto del 10%. Ancora più in basso c’è invece Forza Italia. Le preferenze degli italiani quindi continuano a strizzare l’occhio alla Meloni, nonostante alcuni segnali siano tutt’altro che incoraggianti. Di recente infatti si è discusso molto della privatizzazione della sanità, con il Veneto che ha lanciato il medico di famiglia a pagamento. Si tratta di una soluzione che può offrire un contributo assistenziale aggiuntivo rispetto al medico di base, ma c’è chi vede in queste novità i segni del declino del nostro Sistema Sanitario Nazionale e per molti la colpa è della cattiva politica fatta anche da questo Governo. Ma Fratelli d’Italia rischia davvero? Se lo è chiesto Tecnè con la seguente domanda:

Da dove potrebbero arrivare i maggiori problemi per il premier?

opposizione 27%

magistratura 20%

europa 19%

la classe dirigente di FdI 16%

non sa 18%

Non sembra esserci un vero nemico già individuato secondo gli italiani, ma la maggioranza del campione crede comunque che l’opposizione potrebbe giocare il ruolo principale nella detronizzazione della nostra premier.

Sondaggi politici, il Piano Mattei

Veniamo quindi al quesito del giorno, quello riguardante il piano Mattei. In realtà molti italiani probabilmente non sanno nemmeno di cosa si tratta ed è proprio per questo che Euromedia Research ha rivolto questa prima domanda al suo campione:

Lei sa di cosa si parla quando si fa riferimento al Piano Mattei del Governo di Giorgia Meloni?

Sì 41,5%

No 58,5%

Come possiamo vedere da queste percentuali, la maggioranza degli italiani non sa a cosa ci si riferisce con il termine di Piano Mattei. Ecco brevemente quindi di cosa si tratta. Il termine è stato coniato dallo stesso Governo Meloni per definire l’esecutivo relativo a un nuovo piano strategico per la costruzione di un altro partenariato tra Italia e Stati del Continente africano. Si tratta di un piano energetico e sociale per il continente atto a migliorare le risorse offerte. Nel farlo, l’esecutivo si è ispirato (almeno per il nome) all’ex presidente Eni, Enrico Mattei. A coloro che sono a conoscenza di tale esecutivo, i sondaggisti hanno poi chiesto:

Quanto condivide questo Piano?

Molto 22,3%

Abbastanza 35,7%

Poco 17,7%

Per nulla 17,7%

Non sa/Non risponde 6,6%

Secondo Lei, questo piano approvato dal Parlamento porterà ad una riduzione dei flussi di migranti sulle nostre coste?

Sì 27,9%

No 49,7%

Non sa/Non risponde 22,4%

