Sondaggi politici 17 maggio, gli italiani si interrogano ancora su Berlusconi

Torna impossibile come sempre l’appuntamento con i sondaggi politici. Ecco cosa ci dicono gli studi in merito alle analisi aggiornate a oggi, mercoledì 17 maggio. Come al solito ampio approfondimento non solo ai partiti e alle preferenze degli italiani, ma anche ad alcuni quesiti di particolare interesse nazionale. Torna in auge Berlusconi, ormai con problemi di salute sempre più importanti e con i quali deve fare i conti, vista anche l’età. Il Cavaliere sta per lasciare la politica? A giudicare dalla lunga conversazione che ha avuto proprio con la Meloni, la quale lo è andato a trovare in ospedale, potremmo dire che le intenzioni di continuare ci sono tutte. Ma cosa ne pensano gli italiani? La parola ai nostri connazionali.

Le intenzioni di voto

I sondaggi politici si affidano questa volta agli studi effettuati da SWG per conto di La7. Ecco chi voterebbero gli italiani qualora si andasse alle urne oggi:

FRATELLI D’ITALIA 29,8

PARTITO DEMOCRATICO 21,3

MOVIMENTO 5 STELLE 15,8

LEGA 8,6

FORZA ITALIA 6,8

AZIONE 4,1

VERDI E SINISTRA 3,4

ITALIA VIVA 2,7

+EUROPA 2,4

PER L’ITALIA CON PARAGONE 1,9

UNIONE POPOLARE 1,4

ALTRE LISTE 1,8

NON SI ESPRIME 37%

Ancora netto il vantaggio della Meloni nei confronti del Partito Democratico, che comunque allunga nei confronti del Movimento 5 Stelle, il quale completa il podio delle preferenze. Piccola risalita anche per la Lega, mentre invece Forza Italia rimane nel retrovie, pur conservando una buona percentuale che può far sempre comodo alla coalizione di centrodestra. Ma concentriamoci ora sugli altri quesiti ed entriamo nel vivo della vicenda andiamo a scoprire cosa pensano gli italiani del futuro politico di Berlusconi.

Ritiene che Berlusconi dovrebbe…

lasciare la politica 64

rimanere in politica ma lasciare la leadership di Forza Italia ad altri 20

rimanere leader di Forza Italia 16

Le altre questioni pregnanti

Chiaro il parere degli italiani in merito al futuro del Berlusca in politica.

Ma cosa ne sarà di Forza Italia qualora Berlusconi lasciasse il partito?

Se Berlusconi dovesse lasciare la politica, Forza Italia…

potrebbe trovare un nuovo leader e rilanciarsi 36

difficilmente troverebbe un nuovo leader e diventerebbe più debole 38

non avrebbe più ragione di esistere, si dissolverebbe 26

Quesito importante per gli elettori di Forza Italia. Chi voterebbero gli italiani una volta che tale partito venisse sciolto?

Se Forza Italia non ci fosse più, quale partito voterebbe?

Fratelli d’Italia 30

Lega 10

Azione 10

Noi Moderati 8

altri partiti 5

indecisi 19

astenuti 18

Anche in questo caso chiara l’indicazione dei nostri connazionali, i quali ormai vedono nella meloni l’unica vera alternativa al Cavaliere.

Sondaggi politici, l’ultimo quesito

Cosa ne pensano gli italiani di una repubblica presidenziale? Proprio di recente il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è espresso in tal senso andando a briglie sciolte sul governo e sulla possibilità di rivedere la costituzione per avviare un governo dualista con Meloni e Draghi al comando. Potrebbe essere blasfemia, ma a quanto pare l’argomento è dibattuto, anche se con dettaglio certamente diversi da quelli enunciati dal presidente azzurro. Ecco la domanda:

Lei sarebbe d’accordo o in disaccordo con l’introduzione in Italia di una forma di repubblica presidenziale, simile a quelle vigenti in Francia e Stati Uniti, dove il Presidente – eletto a suffragio universale diretto – guida il governo, ha ampi poteri decisionali

e dispone del potere di nomina del Primo ministro e di nomina e revoca dei ministri?

D’ACCORDO 42

IN DISACCORDO 40

NON SAPREI 18

Questione dunque tutt’altro che facile da sbrogliare, con una percentuale che indica chiaramente la difficoltà degli italiani ad esprimersi in maniera netta sull’argomento. Staremo a vedere.