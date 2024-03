Si fanno sempre più interessanti gli studi effettuati dai sondaggisti, ma stavolta i sondaggi politici lasciano il sociale e l’attualità per concentrarsi esclusivamente sullo scenario politico del nostro Paese, e soprattutto cercano di intuire qual è il sentimento degli italiani in merito a quel che potrà accadere in futuro. Si parla di coalizioni e dei risultati Regionali in Abruzzo, dopo quelli completati la volta scorsa in Sardegna. Andiamo quindi a vedere come si aggiornano a oggi, venerdì 15 marzo 2024, le analisi effettuate dagli esperti.

Il voto ai partiti

Partiamo col classico voto ai partiti. Chi voterebbero gli italiani se si andasse oggi alle urne? Ecco cosa ha scoperto per noi SWG per conto di La7:

FRATELLI D’ITALIA 27,1%

PARTITO DEMOCRATICO 20,2%

MOVIMENTO 5 STELLE 15,4%

LEGA 8,1%

FORZA ITALIA 7,6%

AZIONE 4,5%

VERDI E SINISTRA 4,1%

ITALIA VIVA 3,1%

+EUROPA 2,7%

ITALEXIT PER L’ITALIA 1,5%

UNIONE POPOLARE 1,4%

DEM. SOVRANA E POPOLARE 1,3%

NOI MODERATI 1,0%

ALTRE LISTE 2,0%

NON SI ESPRIME 39%

Non ci sono sorprese in merito, Fratelli d’Italia mantiene il vantaggio di quasi 7 punti percentuali nei confronti del Partito Democratico, il quale sembra ancora a caccia di un vero leader capace di catturare l’attenzione e soprattutto la fiducia degli elettori di sinistra. Sempre a distanza di sicurezza anche il Movimento 5 Stelle, che però ha registrato importanti progressi rispetto al passato. Torna quarta la Lega, scavalcando nettamente Forza Italia.

Spostiamoci ora su studi tutti nuovi, quelli effettuati da Euromedia Research per conto del programma Rai, Porta a Porta. Il primo quesito è sulle elezioni europee:

Se questa domenica ci fossero le elezioni europee, Lei per quale partito voterebbe?

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 28,0%

Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista 19,7%

Movimento 5 stelle 17,2%

Lega per Salvini Premier 8,7%

Forza Italia-Berlusconi 7,7%

Azione-Calenda 3,9%

Alleanza Verdi e Sinistra 3,9%

Italia Viva-Renzi 3,5%

+Europa con Emma Bonino 2,7%

Noi Moderati 0,7%

Altri 4,0%

INDECISI – ASTENSIONE 39,9%

Anche in questo caso non ci sono sorprese, e le posizioni in classifica rimangono invariate, ma cambia la percentuale, con Fratelli d’Italia che allunga ulteriormente rispetto al PD secondo in classifica e soprattutto si assottiglia il distacco di quest’ultimo nei confronti del Movimento 5 Stelle, ormai sempre più vicino.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Proseguiamo con lo studio effettuato da Euromedia Research con la medesima domanda, ma con una variazione non da poco, ossia la presenza dei leader dei vari partiti nelle elezioni europee:

Le ripropongo la domanda: Se questa domenica ci fossero le elezioni europee, e si presentassero i leader dei partiti Lei per quale partito voterebbe?

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 28,7%

Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista 20,2%

Movimento 5 stelle 16,9%

Lega per Salvini Premier 8,6%

Forza Italia-Berlusconi 8,2%

Azione-Calenda 4,0%

Alleanza Verdi e Sinistra 3,4%

Italia Viva-Renzi 3,8%

+Europa con Emma Bonino 2,5%

Noi Moderati 0,4%

Altri 3,3%

INDECISI – ASTENSIONE 39,4%

Dopo il successo dei 5 Stelle, con l’appoggio del centrosinistra nelle elezioni regionali in Sardegna, i sondaggi politici ora devono prendere in considerazione il nuovo successo che invece il centrodestra ha registrato nelle regionali d’Abruzzo. Cosa ne pensa l’elettorato in merito?

A Suo parere, le elezioni in Abruzzo e il suo esito (vittoria del candidato di centrodestra Marsilio) rafforzano il centrodestra e il Governo guidato da Giorgia Meloni?

“Sì rafforzano il centrodestra e il Governo guidato da Giorgia Meloni rendendoli più stabili e coesi” 44,4%

“No ha un nessun impatto sul centrodestra e sul Governo” 38,7%

Non sa/Non risponde 16,9%

Siamo ora giunti al quesito clou di questi sondaggi politici. Si parla di campo largo, può essere davvero la soluzione per il centrosinistra? Ecco cosa ne pensa l’elettorato di questa possibile coalizione:

Parliamo della coalizione di centrosinistra, il cosiddetto “Campo largo” che unisce Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra e +Europa. Lei è favorevole o contrario al campo largo?

Favorevole perché credo in questo progetto politico alternativo al centrodestra 9,7%

Favorevole perché solo unito il centrosinistra può battere il centrodestra 25,3%

TOTALE FAVOREVOLI 35,0%

Contrario 34,7%

Non sa/Non risponde 30,3%

Lei pensa che il campo largo sia un’ipotesi politico-elettorale…

realizzabile 37,4%

irrealizzabile 43,9%

Non sa/Non risponde 18,7%

I punti chiave…